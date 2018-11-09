Российские пенсионерки из "отрядов Путина" устроили Трампу позорное шествие

Трампу досталось от российских пенсионерок / Фото: скриншот из видео

В России одиозные пенсионеры из так называемых "отрядов Путина" по-своему интерпретировали сцену из популярного сериала "Игра престолов", устроив позорное шествие импровизированному президенту США Дональду Трампу.

Человека в маске американского президента бабушки подталкивали вилами со словами "пошевеливайся" и "идешь еле-еле, давай быстренько". Абсурдное видео опубликовано в YouTube.

Во время шествия Трампа пенсионерки толкали и всячески издевались настолько, насколько хватило их бурной фантазии.

Во втором ролике россиянки разорвали бумажный портрет Трампа, радуясь его загадочному проигрышу на непонятных выборах.

"Ты проиграл выборы, и в этом наше усилие было задействовано. Так и надо тебе. Не лезь теперь на Россию, ничего у тебя не получится", - говорит одна из участниц безумного действа.

Напомним, ранее пенсионерки из "отрядов Путина" провели публичное сожжение портрета представителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера.