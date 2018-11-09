Российские пенсионерки из "отрядов Путина" устроили Трампу позорное шествие

9 ноября 2018, 02:00

Авторы безумного ролика использовали сюжет из "Игры престолов".

Трампу досталось от российских пенсионерок / Фото: скриншот из видео

В России одиозные пенсионеры из так называемых "отрядов Путина" по-своему интерпретировали сцену из популярного сериала "Игра престолов", устроив позорное шествие импровизированному президенту США Дональду Трампу.

Человека в маске американского президента бабушки подталкивали вилами со словами "пошевеливайся" и "идешь еле-еле, давай быстренько". Абсурдное видео опубликовано в YouTube.

Во время шествия Трампа пенсионерки толкали и всячески издевались настолько, насколько хватило их бурной фантазии.

Во втором ролике россиянки разорвали бумажный портрет Трампа, радуясь его загадочному проигрышу на непонятных выборах.

"Ты проиграл выборы, и в этом наше усилие было задействовано. Так и надо тебе. Не лезь теперь на Россию, ничего у тебя не получится", - говорит одна из участниц безумного действа.

Напомним, ранее пенсионерки из "отрядов Путина" провели публичное сожжение портрета представителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
0
позор видео Дональд Трамп Владимир Путин отряды Российские пенсионеры
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
04:10
Ученые выяснили причину долголетия
03:01
"Очень смело": Надя Дорофеева удивила фанатов дерзким образом
02:32
Луценко заявил об "остром разговоре" с Порошенко из-за своей отставки Видео
02:00
Российские пенсионерки из "отрядов Путина" устроили Трампу позорное шествие Видео
01:38
Хацкевич озвучил свои замечания к победе Динамо над Ренном
01:13
Plus-size модель Эшли Грэм сверкнула обнаженными ягодицами в провокационной съемке Фото Видео
00:44
Красим волосы подмышками: новый бьюти-тренд охватил Instagram Фото
00:18
"Нас они не касаются": в МИД России дали оценку новым санкциям США
08 ноября, четверг
23:55
В ЕС обвинили Amazon в продаже товаров с символикой СССР
23:28
"Мышиная возня": Макаревич выступил против гонений Ефремова в России
23:01
Молодая украинская журналистка умерла от агрессивной онкологии
22:50
Украина прокомментировала новые американские санкции против России
22:36
"Я прекрасно гастролирую": Галкин отреагировал на известие о болезни Пугачевой
22:34
Лидер "евробляхеров" сжег свой "Range Rover" в знак протеста - видео
22:11
Динамо-Ренн – 3:1. Киевляне одержали эффектную победу в матче Лиги Европы Видео
21:59
Волкер собирается посетить Украину
21:37
Минфин США обнародовал список санкций против России с украинцами и санаториями в Крыму
21:35
Фейковый секс-скандал? Студентка извинилась перед копом и удалила все записи
20:56
В Киеве школьников учат воинской доблести на примере дивизии СС "Галичина" Видео
20:29
Марчук указал на виновного в проблемах Украины с Венгрией и Польшей Видео
20:22
Лондон заполонили сатирические плакаты с Владимиром Путиным Видео
20:02
Водители евроблях атаковали по Радой нардепа-новичка Ивана Савку Видео
19:58
"Нафтогаз" обвинили в неуплате 16,3 млрд гривен по выигрышу в Стокгольмском арбитраже Видео
19:37
Пострадавший в страшном ДТП актер "Дизель шоу" трогательно обратился к фанатам Видео
19:31
Верховная Рада одобрила получение транша в 1 млрд евро от ЕС
19:29
У берегов Норвегии фрегат ВМФ столкнулся с танкером - видео Видео
19:18
В "Борисполе" задержан священник с Афона с российским паспортом и поддельными документами Видео
18:53
Дело о домогательствах полицейского чиновника к студентке взяло под контроль СБУ
18:26
Клиническая смерть и кома: в Киеве ребенка ударило током в школьной столовой – СМИ Видео
18:18
Полиция проверяет подлинность переписки своего сотрудника и студентки, обвинившей его в домогательствах
17:50
Установлена личность стрелка, который расстрелял людей в клубе в Калифорнии
17:50
Верховная Рада повысила штрафы для владельцев евроблях Видео
17:27
"Захват новых территорий": украинский дипломат озвучил громкое обвинение в адрес России Видео
17:21
Киев вошел в топ-10 самых грязных городов Европы
17:20
Как подготовиться к Черной пятнице Видео
17:01
Усик – Беллью: боксеры провели феерическую дуэль взглядов Видео
16:53
В Калифорнии произошла стрельба в ночном клубе, 12 погибших Видео
16:48
В УГЦР рассказали о сложностях с переносом номеров актуально
16:31
Евробляхеры под Радой забросали яйцами народного депутата
16:16
"Хуже этого говнища я еще не видел": в Сети разгромили клип Бузовой и Вити АК про "Дом-2" Видео
16:12
Словакия выдала Украине бывшего высокого чина "Правого сектора" на Закарпатье
16:07
"Лох платит дважды": в Сети отреагировали на закон о растаможке "евроблях" Видео
15:59
Россия раскрыла новые возможности истребителя Су-57
15:55
"Кто не осуждает Путина - не европеец": Туск выступил в Финляндии с антироссийской речью
15:36
"Какой-то слишком интересный ноябрь": какой погоды ждать в пятницу из-за антициклона Видео
15:22
Цены на сигареты все-таки вырастут - Рада дала "добро" на повышение
15:19
"На Новый год штабы останутся без ведущего": в сети обсуждают новые борды Зеленского о "президенте-слуге" Фото
15:08
Ани Лорак похвасталась глубоким декольте: откровенное видео Видео
14:50
"Через Крым на Донбасс": Марчук рассказал, как ему в Минске предлагали "порешать" донбасский конфликт
14:26
Рада одобрила закон о снижении стоимости растаможки авто на "евробляхах" Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять