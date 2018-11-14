В Сети запустили сайт, рассчитывающий, сколько человеку осталось жить

14 ноября 2018, 06:35

Необычный ресурс разработан экономистом Всемирного банка Вольфгангом Фенглером и дизайнером Бенедиктом Гроссом.

старики, старость, пенсионеры, руки
Заработал сайт, рассчитывающий продолжительность жизни / finam.info

В Сети доступен ресурс, благодаря котором любой человек может узнать продолжительность своей жизни.

Сайт Population.io был разработан экономистом Всемирного банка Вольфгангом Фенглером и дизайнером Бенедиктом Гроссом.

При этом для получения желаемой информации пользователь должен указать свою дату рождения, пол, а также страну проживания.

Вместе с тем разработчики подчеркнули, что не стоит слишком серьезно относится к тому, если ресурс спрогнозирует короткую жизнь, ведь для расчета ее длительности система использует средние значения вероятностных функций, без учета индивидуальных особенностей, образа жизни и привычек каждого человека, которые могут существенно повлиять на итоговую цифру.

Напомним, ранее ученые нашли способ продлить человеческую жизнь на треть. Омолаживать организм американские ученые предлагают медикаментозно.

Кроме того, также стали известны пять простых правил для достижения долголетия.

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старость продолжительность жизни
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