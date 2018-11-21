Живые факелы: среди подростков набирает популярность опасный флешмоб

Флешмоб Fire Challenge / Скриншот

Опасный флешмоб Fire Challenge набирает популярность среди подростков в США и Великобритании.

Его суть заключатся в том, что молодые люди обливают себя горючими веществами и поджигают, превращаясь таким образом в живые факелы, пишет Daily Star.

Как отмечают медики, подростки попадают в больницы с серьезными ожогами, при этом пострадавшие обливаются различными горючими веществами и поджигают себя "ради смеха и лайков".

Сообщается, что в Уэльсе растет число случаев, когда подростков привозят с жуткими ожогами. В основном страдает спина и живот, иногда грудь и пах.

Медики рассказывают, что после подобных опасных экспериментов пострадавшие месяцами залечивают раны.

При этом нередко к опасному занятию горе-родители привлекают и детей. Одну из таких матерей арестовали в США за то, что она помогла своему сыну-подростку поджечь себя для съемок видео.

Внимание! Видео демонстрирует опасные действия с огнем, не пытайтесь повторить!

Напомним, ранее сообщалось о том, что девушки в Сети массово демонстрировали свои пятые точки в рамках нового флешмоба.