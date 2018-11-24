День матери в Украине: когда отмечают и почему

24 ноября 2018, 05:48

В нашей стране День матери празднуют весной, а в России — осенью.

Собраны ключевые факты о празднике День матери
Собраны главные факты о празднике День матери / facebook.com/rs.ternopil

В Украине День матери традиционно отмечают во второе воскресенье мая, в 2018 году его праздновали 13 мая. В этот же день матерей поздравляли еще в 84 странах.

В Российской Федерации День матери ежегодно отмечают немного позже, чем в нашей стране, — в последнее воскресенье ноября.

В Беларуси этот праздник также осенью, его отмечают в день Покрова Пресвятой Богородицы — 14 октября.

В ряде стран мира матерей поздравляют 8 марта — в Международных женский день, а в некоторых государствах, в основном на Ближнем Востоке, День матери отмечают 21 марта — в День весеннего равноденствия.

Между тем в Армении День матери тоже празднуют в религиозный праздник — 7 апреля — в день Благовещения Пресвятой Богородицы.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА ДЕНЬ МАТЕРИ 

Основанием для появления Дня матери стала деятельность американки-активистки времен Гражданской войны в США Энн Ривз-Джарвис. Учреждение праздника в 1907 году инициировала ее дочь Анна. Идею учредить День матери через 7 лет поддержал президент США Вудро Вильсон, и сделал его официальным праздником в стране. После Второй мировой войны День матери начали отмечать и в Европе. 

ДЕНЬ МАТЕРИ В УКРАИНЕ

В Украине еще 900 лет назад пытались учредить День матери, но в 1939 году советские власти его запретили. В независимой Украине праздник начали отмечать с 1999-го.

Читайте такжеДень матери: открытки и поздравленияПразднование Дня матери во второе воскресенье мая связано с религией. В нашей стране верующие считают май месяцем Пречистой Девы Марии — матери Божьей.

К Богородице украинцы издавна обращались за покровительством, а также за помощью в сложных жизненных ситуациях.

ДЕНЬ МАТЕРИ В РОССИИ

В РФ праздник День матери был учрежден 30 января в 1998 году указом тогдашнего президента страны Бориса Ельцина. В документе №120 "О Дне матери" говорилось, что праздник отмечается в последнее воскресенье ноября.

Учреждение в стране Дня матери инициировал комитету Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи. Праздник был введен в государстве для поддержки традиции бережного отношения к женщине, закрепления семейных устоев, а также для того, чтобы особо отметить значение в жизни матери.

Традиционно ко Дню матери дети делают поделки, учат стихи и песенки о мамах, чтобы порадовать их в праздник. "Главред" публиковал лучшие поздравления с Днем матери в прозе и стихах.

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Россия праздник День матери
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