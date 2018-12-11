Поздравления с именинами Анны в прозе, стихах и красивых открытках

11 декабря, в день памяти святой Анисии Маслановой, отмечают именины все Анны, Анисии и Прасковьи.

Стоит отметить, что именно Анна – одно из самых популярных имен в Украине и других славянских странах. Поэтому именины Анны по православному календарю отмечаются весьма часто:

11 января, 3 февраля, 16 февраля, 17 февраля, 23 февраля, 26 февраля, 2 марта, 3 марта, 11 марта, 14 марта, 20 марта, 8 апреля, 13 апреля, 11 мая, 20 июня, 23 июня, 25 июня, 26 июня, 18 июля, 3 августа, 5 августа, 7 августа, 13 августа, 29 августа, 10 сентября, 22 сентября, 11 октября, 15 октября, 4 ноября, 10 ноября, 11 ноября, 16 ноября, 23 ноября, 27 ноября, 3 декабря, 11 декабря, 22 декабря, 23 декабря.

Следующий День Анны мы будем справлять 22 декабря – в великий православный праздник – день зачатия праведной Анною Пресвятой Богородицы.

Что означает имя Анна?

Имя Анна означает "милость божья", "благодать", "миловидная" и "симпатичная".

Анна: характеристика имени

Анны растут добрыми девочками и вырастают в справедливых женщин. Внешностью зачастую обладают привлекательной, а характером – артистичным.

Читайте такжеДень Екатерины-2018: шикарные поздравления с именинамиИз них выходят отличные учителя, воспитатели и врачи – то есть представители тех профессий, где требуется полная самоотдача и самопожертвование.

Анна-жена будет преданной и верной. Однако если ей самой изменит муж, то такого она не простит.

В плане здоровья часто жалуются на болезни, связанные с суставами и костями, зрением, могут страдать от излишней полноты. Бронхи легкие – слабое место.

Имя Анна лучше всего подойдет для Водолеев и Рыб.

Поздравления Анне прикольные в стихах

Ангел крыльями шуршит

За спиной у Анны.

К именинам поспешит

Он с небесной манны.

Пожелает Анне он

Голос сердца слушать,

Святой Божеский закон

В жизни не нарушить.

Наслаждаться каждым днем,

Прожитым на свете.

Помнить, что другим даем,

То потом и встретим.

***

Разные есть имена.

А я в "Анну" влюблена.

Знаю я одну Анюту.

Та без дела – ни минуты.

Домовита и нежна.

Величава, как княжна.

Все хозяйство на горбу,

Но не ропщет на судьбу.

Слышишь, ангелы поют?

Это, Аня, в честь твою!

***

3 смс - 141 символ:

Анна, будь всегда по-настоящему счастливой,

Нежной, мудрой, слегка хитрой, сильной.

Настоящих тебе, преданных друзей,

А еще любви душе твоей!

Поздравления с именинами Анны в прозе

4 смс - 251 символ:

Дорогая Анюта, поздравляю тебя от всей души. Желаю быть в себе всегда уверенной, смотреть в будущее с доброй надеждой, не оглядываться назад и жить счастливым настоящим. Пусть все в твоей жизни удается, пусть будет светлым и чудесным твой каждый день.

***

4 смс - 223 символа:

Милая Анна, прекрасная Анюта, я тебя сердечно поздравляю и желаю от души больших побед и достижений, великолепного настроения и бодрости тела, невероятной красоты и замечательных идей, ярких моментов жизни и неземной любви.

***

4 смс - 218 символов:

Поздравляю великолепную Анюту и желаю гармонии души и тела, прекрасного самочувствия и отменного настроения, доброго здоровья и большой любви, великого счастья и верной удачи, светлой надежды и добра на жизненном пути.

День ангела Анна: вітання

Я тебе вітаю, мила Анна,

Бо Ангел твій святкує іменини,

Від рідних я бажаю радості й тепла,

щоб доля ніжно цілувала щогодини,

Щаслива будь у колі друзів та родини!

А ще бажаю я тобі любові і добра!

На многії і благії Твої літа!

***

Аня, яскравих днів

У день іменин тобі!

Вірних друзів та гарних снів,

Багато добра та долі!

***

Анютко, пташко, від душі,

Привітання шлю тобі!

Щоб мрії збулися усі,

сіяли очі щоб твої,

Хай Ангел щастя принесе,

Та зло від тебе відверне!