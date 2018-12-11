Поздравления с именинами Анны в прозе, стихах и красивых открытках

Главред собрал самые душевные поздравления с Днем ангела Анны.
11 декабря, в день памяти святой Анисии Маслановой, отмечают именины все Анны, Анисии и Прасковьи.
Стоит отметить, что именно Анна – одно из самых популярных имен в Украине и других славянских странах. Поэтому именины Анны по православному календарю отмечаются весьма часто:
11 января, 3 февраля, 16 февраля, 17 февраля, 23 февраля, 26 февраля, 2 марта, 3 марта, 11 марта, 14 марта, 20 марта, 8 апреля, 13 апреля, 11 мая, 20 июня, 23 июня, 25 июня, 26 июня, 18 июля, 3 августа, 5 августа, 7 августа, 13 августа, 29 августа, 10 сентября, 22 сентября, 11 октября, 15 октября, 4 ноября, 10 ноября, 11 ноября, 16 ноября, 23 ноября, 27 ноября, 3 декабря, 11 декабря, 22 декабря, 23 декабря.
Следующий День Анны мы будем справлять 22 декабря – в великий православный праздник – день зачатия праведной Анною Пресвятой Богородицы.
Что означает имя Анна?
Имя Анна означает "милость божья", "благодать", "миловидная" и "симпатичная".
Анна: характеристика имени
Анны растут добрыми девочками и вырастают в справедливых женщин. Внешностью зачастую обладают привлекательной, а характером – артистичным.
Читайте такжеДень Екатерины-2018: шикарные поздравления с именинамиИз них выходят отличные учителя, воспитатели и врачи – то есть представители тех профессий, где требуется полная самоотдача и самопожертвование.
Анна-жена будет преданной и верной. Однако если ей самой изменит муж, то такого она не простит.
В плане здоровья часто жалуются на болезни, связанные с суставами и костями, зрением, могут страдать от излишней полноты. Бронхи легкие – слабое место.
Имя Анна лучше всего подойдет для Водолеев и Рыб.
Поздравления Анне прикольные в стихах
Ангел крыльями шуршит
За спиной у Анны.
К именинам поспешит
Он с небесной манны.
Пожелает Анне он
Голос сердца слушать,
Святой Божеский закон
В жизни не нарушить.
Наслаждаться каждым днем,
Прожитым на свете.
Помнить, что другим даем,
То потом и встретим.
***
Разные есть имена.
А я в "Анну" влюблена.
Знаю я одну Анюту.
Та без дела – ни минуты.
Домовита и нежна.
Величава, как княжна.
Все хозяйство на горбу,
Но не ропщет на судьбу.
Слышишь, ангелы поют?
Это, Аня, в честь твою!
***
3 смс - 141 символ:
Анна, будь всегда по-настоящему счастливой,
Нежной, мудрой, слегка хитрой, сильной.
Настоящих тебе, преданных друзей,
А еще любви душе твоей!
Поздравления с именинами Анны в прозе
4 смс - 251 символ:
Дорогая Анюта, поздравляю тебя от всей души. Желаю быть в себе всегда уверенной, смотреть в будущее с доброй надеждой, не оглядываться назад и жить счастливым настоящим. Пусть все в твоей жизни удается, пусть будет светлым и чудесным твой каждый день.
***
4 смс - 223 символа:
Милая Анна, прекрасная Анюта, я тебя сердечно поздравляю и желаю от души больших побед и достижений, великолепного настроения и бодрости тела, невероятной красоты и замечательных идей, ярких моментов жизни и неземной любви.
***
4 смс - 218 символов:
Поздравляю великолепную Анюту и желаю гармонии души и тела, прекрасного самочувствия и отменного настроения, доброго здоровья и большой любви, великого счастья и верной удачи, светлой надежды и добра на жизненном пути.
День ангела Анна: вітання
Я тебе вітаю, мила Анна,
Бо Ангел твій святкує іменини,
Від рідних я бажаю радості й тепла,
щоб доля ніжно цілувала щогодини,
Щаслива будь у колі друзів та родини!
А ще бажаю я тобі любові і добра!
На многії і благії Твої літа!
***
Аня, яскравих днів
У день іменин тобі!
Вірних друзів та гарних снів,
Багато добра та долі!
***
Анютко, пташко, від душі,
Привітання шлю тобі!
Щоб мрії збулися усі,
сіяли очі щоб твої,
Хай Ангел щастя принесе,
Та зло від тебе відверне!