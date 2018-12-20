Что подарить семье и любимым на Новый год 2019

20 декабря 2018, 03:44

Главред выяснил, какие новогодние подарки уместны и предпочтительнее для родных, друзей и близких.

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Что подарить семье и любимым на Новый год / 1zoom.ru

Приближается празднование года Желтой Земляной Свиньи (Кабана) по восточному календарю.

Среди украинцев на сегодня самыми популярными подарками на Новый год 2019 являются: подарочный сертификат, мастер-классы, парфюмерия и сувенирная продукция "свинячьей" тематики.

Консультант по этикету Юлия Юдина объясняет, что подарки, которые связаны с эмоциями (будь то билет в театр, сертификат на приключение, поход в СПА или что-то в этом духе), всегда лучше простого сувенира, пусть даже тот связан Хозяйкой приближающегося года. Такие подарки лучше всего демонстрируют заботу о том, кому человек преподносит презент.

Читайте такжеЭксперты объяснили, как подобрать сладкие новогодние подарки на Новый год Свиньи"При выборе подарка нужно просто понимать, для какой категории людей из своего окружения вы дарите. Потому что есть безусловные и четкие этикетные нормы. Например, прилюдно мужчине не принято дарить сладости, даже если все знают, что он сладкоежка и обожает сладости", – пояснила Юдина.

Также не рекомендуется дарить коллегам канцелярские принадлежности или вообще любые вещи, вязанные с работой и их рабочими обязанностями.

Малознакомым людям нельзя дарить очень дорогие подарки, а также предметы, связанные с личной гигиеной. "В том числе парфюм тоже относится к предметам личной гигиены. И сюда относится постельное белье. Естественно, нижние белье, любые бритвенные принадлежности для мужчин и какие-то шампуни и крема для женщин", – уточнила эксперт по этикету.

Что подарить мужу на Новый год

Выбирая подарок на Новый год для близкого человека, стоит избегать вещей двусмысленного толка, предупреждает Юдина.

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Подробнее читайте в нашем материале Как подобрать подарки по знакам Зодиака на Новый 2019 год для любимых парней.

Что подарить маме на Новый год

Рассматривая варианты, что подарить родителям на Новый год, учтите: подарки родным не должны вызывать у них чувство неловкости, указывать на их недостатки. Если, к примеру, ваша мама плохо готовит – не стоит пытаться исправить ситуацию, подарив ей на праздник поваренную книгу. Не стоит омрачать праздник неприятными ассоциациями.

Не подойдут маме и интимные подарки – даже сделанные в шутку: эротическое белье пусть ей дарит папа, если захочет.

Для родителей как раз отлично подойдет подарок-впечатление на Новый год:

  • совместный мастер-класс по их интересам – например, по приготовлению ручного шоколада;
  • поход в СПА на двоих;
  • необычная экскурсия;
  • оригинальная фотосессия и т.п.

Если родители – люди хозяйственные и практичные, то можно выбрать что-то для дома – от настенные часов до мультипечи. Однако желательно предварительно посоветоваться с мамой или папой, намекнуть им, на чем вы остановились при выборе новогоднего подарка для них. Тем более, что на подарках для близких людей, как правило, не экономят – и будет обидно, если такой презент придется не ко двору.

Что подарить девушке на Новый год

Читайте такжеДизайнер посоветовала, в чем встречать год СвиньиОтвечая на вопрос, что подарить подруге на Новый год, консультант по этикету еще раз напомнила, что на ранних этапах отношений не стоит дарить девушке на Новый год излишне интимный подарок, в том числе забавную пижаму со свинками, к примеру.

Любимой девушке лучше подарить что-то, что вы можете разделить на двоих – будь то сертификат на прогулку на лошадях, фотоальбом с вашими совместными фото или совместная фотосессия, учебный полет на самолете на двоих или просто совместный уик-энд за городом.

Что подарить другу на Новый год

Выбирая подарок другу на Новый год, его стоит как бы примерить на себя: а была бы мне полезна эта вещь, понравилась бы она мне? И, конечно, стоит четко понимать сферу интересов человека, его предпочтения и основные запросы, отмечает Юдина.

"И нужно сделать это дарение максимально приятным для него – и все будет в порядке", – советует она.

Читайте такжеЧто можно готовить на Новый год-2019: блюда, цены и советы экспертовЕсли у него нервная работа, то можно подарить ему поход в антистресс-клуб, где тот сможет свободно побить посуду. Любителям вкусно поесть (а это практически каждый из нас) можно презентовать сертификат на ужин в ресторане (причем воспользоваться им он сможет как в вашей компании, так и с другим важным для него человеком).

Более универсальные подарки – стильный портмоне или билеты на футбол/ баскетбол/хоккей (в зависимости от его спортивных предпочтений).

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