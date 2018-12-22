Как поздравить с Днем зимнего солнцестояния на словах и в красивых картинках

День зимнего солнцестояния в 2018 году выпал на субботу.
22 декабря отмечается День зимнего солнцестояния.
Славянский народ в день зимнего солнцестояния отмечал праздник Коляда, а германские племена — Йоль, который продолжался до 1 января.
Читайте такжеПожелания Анне и веселые поздравления с Днем Анны 2018 на словах и в анимированных открыткахНа западной Украине, в Чехии и Словакии Коляду еще называют Карачун. Это второе имя Чернобога. Славяне-язычники верили, что это бог зимы и морозов.
Главред уже писал, в чем особенность и что делать в этот день. Причем у этих суток будет особая энергетика, не воспользоваться которой просто грех.
Как использовать этот день себе на пользу – читайте в нашем материале Молитвы и заговоры в день зимнего солнцестояния: о чем молятся и что просят в этот праздник.
Поздравления с Днем зимнего солнцестояния в стихах и смс
4 смс - 213 символов:
Карачуна сейчас встречаем,
Солнцестоянье отмечаем,
В день удивительно короткий
Желаю сказочной погодки!
Пусть снег сияющий искрится,
На ветви иней вновь ложится,
Но теплота не покидает,
В душе красиво расцветает!
***
4 смс - 226 символов:
И пусть сегодня день короткий,
Не будем все мы унывать,
Ведь понемногу, по щепотке,
Начнет день все же прибавлять!
Пусть будет с каждым днем светлее
На улице, в душе, кругом!
Тогда жить станет веселее
И мир наполнится добром!
***
Вселенная день рожденья отмечает,
День зимнего солнцестояния раз в году бывает,
День коротенький, как зайкин хвост,
Ночка долгая, как длинный-длинный паровоз.
С днем прекрасным поздравляю,
Настроения прекрасного желаю,
Что задумал, пусть сбывается всегда,
Пусть счастливой жизнь будет твоя.
***
4 смс - 218 символов:
Пришел мороз, зима настала,
На небосводе солнце встало,
Рождение Бога Коляды
Отметь-ка по старинке ты...
Пусть в этот день длиннее ночь,
А день существенно короче,
Ведь в жизни главное пойми,
Чтоб были мыслями светлы!
***
День декабрьский очень уж короткий,
Солнце проснуться не успело, спать опять пора,
Ведь сегодня праздник во Вселенной,
Царствует ночь и яркая луна.
С днем зимнего солнцестояния тебя поздравляю,
Жизни безпроблемной от души желаю,
Пусть тебе везет во всем всегда,
Пусть благосклонною к тебе будет судьба.
Зимнее солнцестояние: поздравления в прозе
Поздравляем вас с приходом Дня зимнего солнцестояния! Сегодня стоит завершить успешно все прошлые дела и с надеждами, уверенностью и свежими силами начать движение к новым свершениям! Пусть вам Бог подарит вдохновение, чтобы одерживать победы, искренне любить и радоваться жизни!
***
Уже настал этот день, который возрождает нашу землю, дает солнцу новую энергию и силу. В этот самый короткий день года хочется пожелать вам не печалиться, ведь все плохое, как и эта долгая ночь, пройдет, и новое радостное утро озарится солнечными лучиками. Так и морозная, холодная зима уйдет, а на смену ей придет зеленая весна и теплое ласковое лето.
***
Пусть День зимнего солнцестояния ознаменуется новыми планами, надеждами на невероятные и великие победы, приходом свежих идей и гениальных задумок! Искренне желаем вам, чтобы все ваши намеченные цели достигались, чтобы в вашей жизни всегда присутствовало счастье, добро и чудо!
***
Сегодня день солнцестояния, оно возрождает на новый богатый урожай свет и солнце! И мы вам всем желаем, чтобы мир ваш был только праздничным и веселым, приносил смех и цветы. Чтобы вы умели наслаждаться каждым мигом, озаряющим ваш день. Будьте счастливы и любимы, приносите радость своим дорогим и близким, чтобы ни вы, ни они никогда не узнали настоящего горя.
Напомним, в этот же день, 22 декабря, свой профессиональный праздник отмечают энергетики Украины.