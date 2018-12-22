Как поздравить с Днем зимнего солнцестояния на словах и в красивых картинках

22 декабря отмечается День зимнего солнцестояния.

Славянский народ в день зимнего солнцестояния отмечал праздник Коляда, а германские племена — Йоль, который продолжался до 1 января.

Читайте такжеПожелания Анне и веселые поздравления с Днем Анны 2018 на словах и в анимированных открыткахНа западной Украине, в Чехии и Словакии Коляду еще называют Карачун. Это второе имя Чернобога. Славяне-язычники верили, что это бог зимы и морозов.

Главред уже писал, в чем особенность и что делать в этот день. Причем у этих суток будет особая энергетика, не воспользоваться которой просто грех.

Как использовать этот день себе на пользу – читайте в нашем материале Молитвы и заговоры в день зимнего солнцестояния: о чем молятся и что просят в этот праздник.

Поздравления с Днем зимнего солнцестояния в стихах и смс

4 смс - 213 символов:

Карачуна сейчас встречаем,

Солнцестоянье отмечаем,

В день удивительно короткий

Желаю сказочной погодки!

Пусть снег сияющий искрится,

На ветви иней вновь ложится,

Но теплота не покидает,

В душе красиво расцветает!

***

4 смс - 226 символов:

И пусть сегодня день короткий,

Не будем все мы унывать,

Ведь понемногу, по щепотке,

Начнет день все же прибавлять!

Пусть будет с каждым днем светлее

На улице, в душе, кругом!

Тогда жить станет веселее

И мир наполнится добром!

***

Вселенная день рожденья отмечает,

День зимнего солнцестояния раз в году бывает,

День коротенький, как зайкин хвост,

Ночка долгая, как длинный-длинный паровоз.

С днем прекрасным поздравляю,

Настроения прекрасного желаю,

Что задумал, пусть сбывается всегда,

Пусть счастливой жизнь будет твоя.

***

4 смс - 218 символов:

Пришел мороз, зима настала,

На небосводе солнце встало,

Рождение Бога Коляды

Отметь-ка по старинке ты...

Пусть в этот день длиннее ночь,

А день существенно короче,

Ведь в жизни главное пойми,

Чтоб были мыслями светлы!

***

День декабрьский очень уж короткий,

Солнце проснуться не успело, спать опять пора,

Ведь сегодня праздник во Вселенной,

Царствует ночь и яркая луна.

С днем зимнего солнцестояния тебя поздравляю,

Жизни безпроблемной от души желаю,

Пусть тебе везет во всем всегда,

Пусть благосклонною к тебе будет судьба.

Зимнее солнцестояние: поздравления в прозе

Поздравляем вас с приходом Дня зимнего солнцестояния! Сегодня стоит завершить успешно все прошлые дела и с надеждами, уверенностью и свежими силами начать движение к новым свершениям! Пусть вам Бог подарит вдохновение, чтобы одерживать победы, искренне любить и радоваться жизни!

***

Уже настал этот день, который возрождает нашу землю, дает солнцу новую энергию и силу. В этот самый короткий день года хочется пожелать вам не печалиться, ведь все плохое, как и эта долгая ночь, пройдет, и новое радостное утро озарится солнечными лучиками. Так и морозная, холодная зима уйдет, а на смену ей придет зеленая весна и теплое ласковое лето.

***

Пусть День зимнего солнцестояния ознаменуется новыми планами, надеждами на невероятные и великие победы, приходом свежих идей и гениальных задумок! Искренне желаем вам, чтобы все ваши намеченные цели достигались, чтобы в вашей жизни всегда присутствовало счастье, добро и чудо!

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Сегодня день солнцестояния, оно возрождает на новый богатый урожай свет и солнце! И мы вам всем желаем, чтобы мир ваш был только праздничным и веселым, приносил смех и цветы. Чтобы вы умели наслаждаться каждым мигом, озаряющим ваш день. Будьте счастливы и любимы, приносите радость своим дорогим и близким, чтобы ни вы, ни они никогда не узнали настоящего горя.

Напомним, в этот же день, 22 декабря, свой профессиональный праздник отмечают энергетики Украины.