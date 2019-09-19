  1. Главная
  3. Жизнь

Свободен. Следующий! реклама

19 сентября 2019, 16:00

Чем можно привлечь женщин? Какие им нравятся мужчины? Это загадка для каждого парня, которая частенько остается без ответа.

Чаще всего сексуальное влечение основывается на биологических и психологических факторах. Несмотря на это, представители мужского пола могут контролировать процесс влюбленности и сделать себя более привлекательными для избранницы.

До сих пор считаете себя бессильными в любовных делах и безуспешно ищете волшебное средство для пикапа? Господа, вам повезло. Сейчас мы попробуем объяснить, почему девушки обращают на вас внимание не так, как хотелось бы. Есть научные исследования, благодаря которым были обнаружены самые отталкивающие мужские качества.

3 причины думать, что вы ей неинтересны

1. Пахнете, как ее отец

Давайте начнем с исследования 2003 года из Журнала экспериментальной детской психологии. Эксперимент показал, что у людей есть способность идентифицировать других, основываясь исключительно на запахах. Респондентам удалось отличить близких и друзей, распознав их парфюм. Что и требовалось доказать: наше обоняние играет значимую роль в предотвращении инцеста. А значит, и запахи, которые мы ассоциируем с родней, являются для нас сексуально непривлекательными.

Может, ваши любимые духи или дезодорант пахнут так же, как и мужской парфюм родственника возлюбленной? В таком случае достаточно будет сменить аромат - и отношения сдвинутся с мертвой точки.

2. Она зарабатывает больше

В статье ежеквартальной экономической газеты 2015 года журналисты изучили поведенческие нормы пар. Исследователи определили, что если женщина имеет больший заработок, чем у ее мужа, то происходит резкое снижение семейного счастья. Ситуация в семьях ухудшалась, если жена, получая хорошую зарплату, выполняла еще и домашние дела. Так у прекрасного пола появляются мысли: "А для чего тогда нужен мужчина, который не приносит хорошего заработка и бездельничает?". Оказывается, что она и сама справляется со всеми жизненными проблемами, а вы становитесь попросту бесполезны.

Стоит понять: нет ничего плохого в том, что у вас не получается на данный момент превзойти свою леди в финансовом плане или даже попросить у нее купить вам средство для бритья. Но вы можете всячески поддерживать ее и помогать в других делах, например бытовых. Тогда вклад в совместную жизнь будет взаимным и равноценным.

3.  Симпатичнее обезьяны

Сайт realmenrealstyle провел опрос, чтобы узнать, будут ли дамы заинтересованы в знакомстве с мужчиной, который плохо ухаживает за собой и, кроме мыла, не пользуется никакими косметическими средствами, не говоря уже о парфюме. В результате 9 из 10 ответили отрицательно. А десятая просто неправильно поняла вопрос. Уходовые процедуры говорят об аккуратности человека, о том, как важно для него произвести хорошее впечатление.

Простой способ стать привлекательным - ежедневно заботиться о своей внешности. Держите волосы чистыми, вовремя посещайте парикмахера и не забывайте о регулярном бритье. И пожалуйста, не пренебрегайте использованием мужского дезодоранта. Носите антиперспирант с собой, чтобы не сомневаться в длительности его действия.

Если эти советы вам не помогут, то лучше начистоту поговорить с любимой или с близкими подругами, чтобы узнать, в чем вы допустили ошибку. Надеемся, эти факты оказались для вас интересными, а рекомендации все-таки пригодятся на любовном фронте.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:40
Как сохранить молодость: врач назвала единственный действенный компонент
16:36
Хотел отменить Томос: скандальному епископу УПЦ МП вернули гражданство Украины Видео
16:32
"Веселый" гороскоп на сегодня: кому ждать крупных неприятностей и обострения интриг
16:29
"Тебя в грамотку впишут": на Волыни водитель автобуса оскорбил мать погибшего бойца ООС
16:16
Трюдо влип в расистский скандал из-за фото 18-летней давности
16:10
"Море Азимова": в НАТО ярко сели в лужу из-за Азовского моря
16:07
В НБУ рассказали, хватит ли всем по 1000 гривен Видео
16:02
Яркое лечо на зиму: очень простой рецепт Фото
16:01
Лилия Подкопаева стала мамой в третий раз
16:00
Свободен. Следующий! реклама
15:55
Мелкими монетами украинцы платить не смогут: когда и где менять Видео
15:39
"Поймали знатную рыбу": на Донбассе бойцы ВСУ схватили известного боевика
15:38
Просто спросить: в РФ нашли способ спастись от скандалов в больницах. Фото
15:35
С "минера" моста Метро сняли подозрение в терроризме, Аваков хочет взять его на поруки Видео
15:27
Всплыли причины рака у Заворотнюк
15:10
Денисова рассказала, как будут "вытягивать" украинцев из российских застенков
15:06
Изгоняющий Путина: что в Кремле знают о задержании шамана Габышева
14:58
Заморозки и штормовой ветер: синоптик предупредила о погодных сюрпризах Видео
14:57
Экзорцист: кто такой шаман Александр Габышев и почему он идет изгонять Путина Видео
14:50
Формула Штайнмайера: Кремль и его "люби друзи" сказали, чего хотят от Киева Видео
14:40
"Замучили пытками до смерти": на Черкасчине найдены мертвыми двое мужчин Фото
14:30
"Никаких капитуляций не будет": как Украине удалось довести РФ до истерики – политолог Видео
14:24
Успеть за 8 дней: в Слуге народа ответили Кличко по выборам в Киеве
14:22
"Великий и ужасный" трясется от страха: эксперт обьяснил, кого боится Путин
14:22
"Суперспециалисты": Вернидуб распек украинских тренеров-"физруков"
14:12
Нехватка воды в Севастополе: у оккупантов похвастались возможным выходом
14:01
"Кличко не может руководить Киевом": в Раду внесли закон о столице
14:00
Зеленский назначил экс-руководителя ТЦ Ocean Plaza главой Винницкой ОГА
13:48
Лукашенко четко дал понять, кто останется у власти
13:45
У Анастасии Заворотнюк заговорили о мистике и оккультизме
13:42
В Киеве произошел "жесткий" инцидент с лифтом
13:38
"Идет подготовка полномасштабной войны": эксперт рассказал о коварном плане Путина
13:30
Порох в пороховницах и ягоды в ягодицах - рецензия на боевик Рэмбо: Последняя кровь Видео
13:16
Снегопады, бури и похолодание: украинцев предупредили о погодной аномалии Видео
13:03
Рада приняла закон о реформе ГПУ: что изменится
13:02
Через труп Лукашенко: эксперт рассказал, сможет ли Путин "отжать" Беларусь
12:58
Анастасия Заворотнюк сегодня покинула реанимацию
12:50
Скончался экс-генеральный прокурор Украины
12:36
Оксимирон заявился на онлайн-баттл Hip-hop ru: почему в моду снова входит рэп Видео
12:30
В Слуге народа предложили пойти на жертвы для завершения войны в Донбассе Видео
12:28
"Там происходит трэш": Гончарук пообещал разогнать руководство Госгеокадастра
12:23
Названы неожиданные причины усиления выпадения волос Видео
12:14
Тройное убийство в Николаеве: стали известны шокирующие детали о подозреваемом
12:03
Российская "гуманитарка не доедет": в Луганске подорвали мост
12:01
Модный мятный маникюр, который молодит руки - новые идеи дизайна, 29 фото Фото Видео
12:00
Зеленский назначил бывшего налоговика главой Николаевской ОГА
11:55
Динамо - Мальме: где смотреть, прямая трансляция, ставки на матч
11:40
Под Горловкой взят в плен "знатный" боевик - волонтер
11:36
В Украине уже через год начнут продавать землю
11:36
Макияж глаз: как не совершить пять главных ошибок
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять