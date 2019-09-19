Чаще всего сексуальное влечение основывается на биологических и психологических факторах. Несмотря на это, представители мужского пола могут контролировать процесс влюбленности и сделать себя более привлекательными для избранницы.

До сих пор считаете себя бессильными в любовных делах и безуспешно ищете волшебное средство для пикапа? Господа, вам повезло. Сейчас мы попробуем объяснить, почему девушки обращают на вас внимание не так, как хотелось бы. Есть научные исследования, благодаря которым были обнаружены самые отталкивающие мужские качества.

3 причины думать, что вы ей неинтересны

1. Пахнете, как ее отец

Давайте начнем с исследования 2003 года из Журнала экспериментальной детской психологии. Эксперимент показал, что у людей есть способность идентифицировать других, основываясь исключительно на запахах. Респондентам удалось отличить близких и друзей, распознав их парфюм. Что и требовалось доказать: наше обоняние играет значимую роль в предотвращении инцеста. А значит, и запахи, которые мы ассоциируем с родней, являются для нас сексуально непривлекательными.

Может, ваши любимые духи или дезодорант пахнут так же, как и мужской парфюм родственника возлюбленной? В таком случае достаточно будет сменить аромат - и отношения сдвинутся с мертвой точки.

2. Она зарабатывает больше

В статье ежеквартальной экономической газеты 2015 года журналисты изучили поведенческие нормы пар. Исследователи определили, что если женщина имеет больший заработок, чем у ее мужа, то происходит резкое снижение семейного счастья. Ситуация в семьях ухудшалась, если жена, получая хорошую зарплату, выполняла еще и домашние дела. Так у прекрасного пола появляются мысли: "А для чего тогда нужен мужчина, который не приносит хорошего заработка и бездельничает?". Оказывается, что она и сама справляется со всеми жизненными проблемами, а вы становитесь попросту бесполезны.

Стоит понять: нет ничего плохого в том, что у вас не получается на данный момент превзойти свою леди в финансовом плане или даже попросить у нее купить вам средство для бритья. Но вы можете всячески поддерживать ее и помогать в других делах, например бытовых. Тогда вклад в совместную жизнь будет взаимным и равноценным.

3. Симпатичнее обезьяны

Сайт realmenrealstyle провел опрос, чтобы узнать, будут ли дамы заинтересованы в знакомстве с мужчиной, который плохо ухаживает за собой и, кроме мыла, не пользуется никакими косметическими средствами, не говоря уже о парфюме. В результате 9 из 10 ответили отрицательно. А десятая просто неправильно поняла вопрос. Уходовые процедуры говорят об аккуратности человека, о том, как важно для него произвести хорошее впечатление.

Простой способ стать привлекательным - ежедневно заботиться о своей внешности. Держите волосы чистыми, вовремя посещайте парикмахера и не забывайте о регулярном бритье. И пожалуйста, не пренебрегайте использованием мужского дезодоранта. Носите антиперспирант с собой, чтобы не сомневаться в длительности его действия.

Если эти советы вам не помогут, то лучше начистоту поговорить с любимой или с близкими подругами, чтобы узнать, в чем вы допустили ошибку. Надеемся, эти факты оказались для вас интересными, а рекомендации все-таки пригодятся на любовном фронте.