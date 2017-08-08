Уснувшего на батуте на Херсонщине охранника через 3 дня прибило к берегам Крыма, опубликовано видео

Житель Херсонщины провел три дня в открытом море, достигнув берегов оккупированного Крыма на надувном батуте.

Об этом сообщили пресс-службе крымского погрануправления ФСБ, пишет Керчь.ФМ.

"Ранним утром 5 августа 2017 года на пульт службы в Балаклаве Пограничного управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю поступил сигнал о человеке, терпящем бедствие в Каркинитском заливе Черного моря. В течение нескольких минут пограничный сторожевой катер достиг заданной точки, где обнаружил молодого человека на надувном водном батуте. После того, как его подняли на борт и оказали первую медицинскую помощь, выяснилось, что пострадавший — гражданин Украины 1998 года рождения. Мужчина находился в состоянии средней тяжести и был крайне истощен", — говорится в сообщении.

Мужчина рассказал, что работает охранником в курортной зоне поселка Лазурное Херсонской области. За три дня до прибытия в Крым он ночевал на причале, расположившись на надувном батуте. Проснувшись, он обнаружил себя в открытом море, где провел почти трое суток.

"Пострадавшего доставили сначала на берег, затем в центральную больницу Черноморского, где ему был поставлен диагноз "тепловой удар и обезвоживание организма". После выполнения всех медицинских процедур ему организовали питание, размещение, обеспечили комплектом одежды.

В настоящее время решается вопрос об отправке херсонца на материковую Украину, его родственники уже извещены о случившемся, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пограничники Херсонского отряда совместно с военнослужащими Вооруженных сил Украины на берегу Перекопского залива задержали двух сотрудников ФСБ.

фото: kerch.fm; видео: ren.tv