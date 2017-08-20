Сильные дожди и похолодание. Синоптики дали прогноз погоды на начало будущей недели

В понедельник, 21 августа, на большей части территории Украины погода будет жаркой и сухой, только Запад охватят сильные дожди и холодная воздушная масса.

Об этом идет речь в сообщении Укргидрометцентра.

В частности, в большинстве западных областей максимальная температура днем составит 20 градусов, ночью — не более 14 градусов выше нуля. Также во всех западных областях дожди, местами стоит ожидать грозы и шквальный ветер.

На остальной же территории Украины погода существенно не изменится.

В Киеве — без осадков, температура воздуха днем составит +31...+33 градуса.

Напомним, ранее синоптик спрогнозировала, когда в Киеве станет прохладнее.

Фото: meteo.gov.ua.