Полтавщина Incognita: символ света, стратегические бомбардировщики и чай в доме Короленко

25 августа 2017, 21:15

В Полтаве важно посетить два музея, посвященных Личностям. Они находятся в центре города и балуют посетителей доброй аурой.

  • Полтавский музей дальней и стратегической авиации Главред
  • Полтавщина Incognita: символ света, стратегические бомбардировщики и чай в доме Короленко Главред
  • Подвал колегиума Главред
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  • Кабинет Владимира Короленко Главред
  • Кабинет Владимира Короленко Главред
  • Кабинет Владимира Короленко Главред
  • Кабинет Владимира Короленко Главред
  • Чаевничанье в доме Владимира Короленко Главред
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  • Виды Полтавы Главред
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  • Памятник полтавским галушкам Главред
  • Усадьба Ивана Котляревского Главред
  • Усадьба Ивана Котляревского Главред
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  • Опишня. Работать приходится с помощью клизмы и обрезанной шариковой ручки
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  • Полтавский музей дальней и стратегической авиации. Ту-95 Главред
  • Полтавский музей дальней и стратегической авиации Главред
  • Полтавский музей дальней и стратегической авиации. Ми-2 Главред
  • Полтавский музей дальней и стратегической авиации Главред

Кроме Черного и Азовского морей, Карпатских гор и Шацких озер, замков Закарпатья и Чернечей горы в Каневе, в Украине есть места, где детям и их родителям нужно побывать обязательно.

Например, на Полтавщине — кажется, что именно здесь бьется сердце нашей страны. Здесь сохранился дух "серединной" Украины и очень много интереснейших обрядов и традиций.

 

Опошня: гончарский этно-парк и гениальные ученики

Эта неформальная столица украинской керамики, расположенная в 20 километрах от Диканьки и в 45 километрах от Полтавы, удивит вас полетом бесконечной фантазии. В Опошню стоит приехать на полный день, чтобы успеть насладиться всем тем, что создали здесь поколения гончаров. Это настоящее место паломничества влюбленных в керамику.

Шутка ли: в уютном казацком местечке Опошня гончарство развивается три последних столетия, превратившись в украинский этно-бренд! В конце XIX — начале XX столетия здесь работали около тысячи гончаров, чьи изделия экспортировали почти на все континенты — в двадцать стран мира.

А начать экскурсию лучше всего с местного коллегиума, где секретам гончарства учат с первого класса. Осваивают азы искусства с лепки петушков-свистулек, которые родители придумали, чтобы чем-то занять своих детей. Кстати, петух — это символ света, оберег, в который дули, чтобы отогнать темные силы! И запоёт он даже сырым, необожжённым!

В этом можно убедиться лично, если записаться на мастер-класс по созданию классической опошнянской игрушки, знаменитой на весь мир (стоимость мастер-класса — всего 35 гривен). Даже не верится, что в советские времена один мастер должен был слепить за день 300 свистулек! А расписывают петушков и прочие глиняные изделия с помощью "современных" любительских инструментов: клизмы и обрезанной шариковой ручки.

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В этом уникальном учебном заведении есть большой подвал, куда спуститься надо обязательно — чтобы увидеть масштабную выставку детских работ. Здесь представлены глиняные произведения, достойные самых фешенебельных европейских галерей! Кажется, что их создавали опытные профи, но они вылеплены… восьмилетними, десятилетними учениками коллегиума.

Следующий объект в Опошне ломает все стереотипы о том, как должен выглядеть… Национальный музей-заповедник украинского гончарства (основанный в 1986 году). Он похож на усадьбу свободолюбивых хозяев, которые со всей щедростью под открытым небом представили свои богатства.

Этот гончарский этно-парк, раскинувшийся на просторных холмах, уставлен множеством интереснейших скульптур — их оставляют в дар Опошне керамисты, приезжающие сюда на различные всеукраинские и международные слеты. Открыт этно-парк с 8 утра, что очень удобно. Цена билета для взрослых — 60 гривен, для детей — 30. Кто пришел в 8 утра — 20-процентная скидка на билеты. Мелочь, а приятно.

А еще в Опошне действуют усадьбы-музеи народных мастеров и музей творческой семьи Кричевских. Напомним, что именно Василий Кричевский был автором дизайна трезубца — малого Герба Украины. По поручению Михаила Грушевского, председателя Центрального совета УНР, разработал пять вариантов герба — большой, малый, малый региональный, крупный региональный и дипломатический. Современный малый Герб Украины, основу которого составляет трезубец, разработан именно Кричевским.

 

Стоянка тяжелой бомбардировочной авиации

Совершенно иному посвящена будет экскурсия, ведущая на территорию действующей военной части на окраине Полтавы. Здесь 1 сентября 2016 года был открыт Музей тяжелой бомбардировочной авиации (раньше — Музей дальней авиации), который вскоре от военной части будет отгорожен.

Первый экспонат музея, бросившийся в глаза, — катапульта и набор, помогающий летчикам продержаться в сложных условиях целую неделю! Среди этих вещей — консервированная вода, нож-"мачете", специальное зеркальце, способное посылать солнечные зайчики — очень яркие сигналы — спасателям, как и порошок уранин, расплывающийся оранжевым пятном на воде…

В музее очень интересно расскажут о жизни авиаторов и малоизвестных фактах не только Второй мировой, но и "холодной" войны, афганской кампании и АТО, о ядерных испытаниях, в которых участвовали советские летчики, о губительной дозаправке самолетов… И о малоизвестной советско-американской военной операции "Фрэнтик": в июне 1944 года в Полтаве приземлились американские бомбардировщики, чтобы впоследствии насолить врагу из тыла. Нацисты долго не могли понять откуда наносятся такие сокрушительные удары…

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Интересно, что американские летчики в свободное время успевали влюбляться в полтавчанок и благодаря этим лав-стори в экспозиции музея можно увидеть американскую форму тех времен (к офицерской прикреплялся колокольчик — все должны были слышать, что идет чин!) и даже столовые приборы с инициалами USA.

Апогей экскурсии — посещение открытой стоянки самолетов, где находится единственный в Украине сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности Ту-160 "Белый лебедь" и Ту-95 "Медведь" — один из трех уцелевших в нашей стране турбовинтовых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, самых скоростных в мире самолётов с винтовыми двигателями.

Такие самолеты создавали для ядерных ударов по противнику. Можно подняться в кабину самолета и сфотографироваться. Билеты в музей взрослому обойдутся в 20 гривен, ученикам и студентам — 10, аналогичные цены на посещение кабины самолета.

 

Два музея добрых корифеев

В Полтаве важно посетить еще два замечательных музея, посвященных Личностям. Оба они находятся в центре города и балуют посетителей своей доброй аурой.

Усадьба Ивана Котляревского (1769—1838), того самого — написавшего "Еней був парубок моторний і хлопець хоч куди — козак!" находится в самом сердце города — на Соборном майдане, у колокольни Успенского собора. Имение поэта и просветителя утопает в мальвах, и удивляет своей внешней простотой: корифей дворянского происхождения жил… в украинской хате, крытой соломой. Однако внутри дома во всем чувствуется дворянская утонченность! Интересно, что восстанавливали эту усадьбу по акварельным эскизам Тараса Шевченко, который, кстати, никогда не был встречался с Котляревским.

Вблизи городского парка Победы находится дом-музей писателя и правозащитника, уникального человека Владимира Короленко (1853—1921), которого все знают прежде всего по знаменитому произведению "Дети подземелья". В Полтаву чета Короленко с двумя дочерями переехали из Петербурга в 1900 году. Главе семейства посоветовали сменить климат…

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На крыльце дома нас встречает дочь писателя… Нет, конечно, это не настоящая дочь, а переодетая сотрудница музея. Но она так проникновенно рассказывает о жизни писателя и его семьи, что, кажется, это и есть настоящая дочь!

В музее сохранилось немало личных вещей семьи Короленко. Нам показывают праобраз ксерокса начала XX столетия и письменный стол, служивший писателю 36 лет — приобретенный им на свои первые литературные гонорары. А на большом балконе флигеля угощают чаем. Такая традиция здесь появилась еще в 1970-е… Как дань традиции: Владимир Короленко был очень добрым человеком и любил каждый год устраивать в своем доме рождественские гуляния для детворы.

Фото автора

Автор благодарит главу Полтавской ОГА Валерия Головко и "Туристический пресс-клуб Украины" за содействие в написании материала

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