Россияне грозили бойцам АТО под Иловайском: "Ваши п***** вас сдают, а мы — должны уничтожить"

Российские оккупанты, окружившие силы АТО в районе Иловайска, два дня ожидали украинских военных и добровольцев, чтобы потом расстрелять их колонну в "зеленом коридоре".

Об этом боец добровольческого батальона "Донбасс" Владимир Гунько рассказал в интервью "Главреду".

"Мы ждали подкрепления. По телефону нам сначала обещали подкрепление, потом сказали, что будет колонна Красного Креста и мы можем уйти с ней в сторону Старобешево — и раненые, и мы с оружием. Затем уже вообще ничего не обещали", — говорит доброволец.

"29 [августа] вечером к нам приезжали россияне на переговоры. Уламывали нас сдаться. На БМД приехал российский офицер, который представился позывным "Клен", с двумя солдатами. Сказал: "Это ваши п***** вас сдают, а мы должны вас уничтожить, и наши — потому что нас здесь нет, но несем потери". Мол, тела своих он не может даже забрать домой. Обещал, что будет хорошее отношение, и мы скоро вернемся домой. Наши попросили разрешения собрать своих убитых на поле. Но сказали, что сдаваться мы не будем, потому что ждем утра. Тянули время, ожидая подкрепления. Россияне ушли. Примечательно, что наши медики спасали как наших, так и русских, ведь у них не было санслужбы, а только советские ИПП (индивидуальные перевязочные пакеты. — Ред.), поэтому они относились к нам так", — вспоминает гранатометчик.

По его словам, день 30 августа прошел без перестрелок: "Они (россияне. — Ред.), видимо, ждали решения высшего командования, и мы тоже ждали подкрепления. Параллельно окапывались. Около 18:00 нашему командиру "Деду" поступил ультиматум: или мы сдаемся, или нас накроют артиллерией. "Дед" пытался оттянуть время, говорил, что передаст координаты их позиций, тогда наши накроют. На это представитель россиян сказал: "Вы все пи…, у вас никакой поддержки не будет". Мы снова отказались сдаваться. После этого последовал залп, было более десяти разрывов в балке в 200 метрах от хутора. "Дед" снова отказался. После этого по дому, где был штаб нашего подразделения в окружении, попали из ПТУРа, разрушили второй этаж, где и был ранен "Дед". Нам снова сказали: или мы сдаемся через пять минут, или нас накрывают артиллерией и переговоры больше не ведут, ведь у них такой приказ. После того наши командиры решили, что мы должны уничтожить все возможное оружие и боеприпасы".

"Оказывается, его так трудно уничтожать — прыгаешь по стволу пулемета, а он не сгибается. Сдавались в поле за хутором. Это было подсолнечное поле. Нас обыскали, выстроили", — рассказал подробности пленения Владимир Гунько.

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