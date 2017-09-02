"Смерть России!". Активисты разрисовали вагоны поезда Киев-Москва, опубликованы фото

Активисты организации "Черный комитет" разрисовали антироссийскими лозунгами вагоны пассажирского поезда соединением Киев-Москва.

Об этом на своей странице в Facebook написал координатор "Черного комитета" Богдан Тицкий.

"Активисты Черного Комитета обрисовали поезд Киев-Москва. На последних трех вагонах были написаны лозунги "Смерть России!", "Навеки отдельно!", "Смерть оккупантам!", "Украина победит!", "В бой", — говорится в сообщении.

Активист также отметил, что члены "Черного комитета" считают недопустимым во время российско-украинской войны наличие транспортного сообщения со страной-агрессором.

Напомним, ранее в Киеве 50 вандалов остановили электричку и разрисовали 8 вагонов.

Фото: facebook.com/bogdan.tytskiy.