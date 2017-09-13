В Донецкой области женщине-снайперу ДНР грозит до 15 лет за решеткой

Жительница Донецка, которая была снайпером боевиков ДНР, обвиняется в терроризме и мародерстве.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Отмечается, что в июне 2017 года женщину задержали сотрудники СБУ. На данный момент прокуратура Донецкой области завершила досудебное расследование по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической организации) в отношении 23-летней женщины.

Установлено, что жительница г. Донецка в 2014-2015 годах находилась в составе не предусмотренного законом вооруженного формирования "казачий союз область войска донского" террористической ДНР и в качестве снайпера осуществляло вооруженную охрану членов вышеупомянутой группы и обеспечивала выполнение ими разнообразных задач.

Кроме того, обвиняемая лично принимала участие в мародерстве и грабеже домов, расположенных на территории Донецкой области, временно не подконтрольной органам государственной власти Украины.

Сейчас прокуратура направила обвинительный акт для рассмотрения в Красноармейский горрайонный суд Донецкой области.

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе двум "танкистам" ДНР суд дал по 10 лет тюрьмы.