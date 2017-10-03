Приговор "Аватару". Боевику ДНР суд дал 9 лет тюрьмы

К 9 годам заключения приговорили жителя Донецка, 1974 г.р., который в августе 2014 года по собственной инициативе вступил в ряды террористической организации ДНР.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Отмечается, что злоумышленник был зачислен в не предусмотренное законом вооруженное формирование под названием "Кальмиус" и, получив от боевиков автомат Калашникова и позывной "Аватар", больше года "служил" у террористов вблизи поселков Григорьевка и Новая Марьевка Тельмановского района.

В его обязанности входило выявление мест дислокации военной техники, личного состава и фортификационных сооружений Вооруженных сил Украины, задействованных в проведении антитеррористической операции.

Задержали пособника террористов украинские военнослужащие в октябре 2015 года возле с. Григорьевка.

Прокуратура настаивала на осуждении мужчины за сотрудничество с террористами (ч. 1 ст. 258-3), но Черниговский районный суд Запорожской области переквалифицировал действия правонарушителя на ст. 260 (участие в вооруженных формированиях) и назначил только 4 года лишения свободы.

Прокуратура Донецкой области с указанным приговором не согласилась, считая его слишком мягким, и обжаловала в суде высшей инстанции.

Апелляционный суд Запорожской области позицию прокуратуры поддержал и за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины, приговорил мужчину к 9 годам заключения.

Напомним, ранее на Луганщине суд дал боевику ЛНР 10 лет тюрьмы.