В России признали: за годы аннексии смертность в Крыму резко возросла

4 октября 2017, 17:55

За три года аннексии Крыма, смертность на полуострове выросла почти на две тысячи в год.

В Крыму продолжают собирать "камна с неба" после аннексии полуострова

После аннексии РФ Крыма на полуострове растет количество смертей.

Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики РФ, сообщает "Украинская правда".

Отмечается, что начиная с 2007 года смертность в Крыму постепенно уменьшалась. Так, количество умерших в 2007 году составляло 31253 человек, а уже в 2013 — 27 тысяч.

За три года оккупации Крыма, смертность на полуострове выросла почти на две тысячи в год.

Что касается естественного прироста населения, то улучшение этого показателя началось еще в 2005 году, когда убыль составляла чуть больше 13 тысяч человек в год. К 2013 она уменьшилась уже до 2974 человек.

Начиная с 2014 года убыль населения ускорилась и в 2016 составила уже — 6029 человек в год.

О проблеме роста смертности в Крыму также говорилось в материале, опубликованном газетой "Независимая".

"За четыре года количество избыточно умерших в Республике Крым (РК) по сравнению с уровнем 2013 года превысило 9,4 тыс. человек. Это те, кто сейчас должны были быть живыми. Для сравнения: военные потери в Донецке, Луганске и на юго-востоке Украины за это время составили около 10 тыс. человек", – отмечает автор, доктор медицинских наук Игорь Гундаров.

По словам Гундарова, медицинские факторы риска (курение, ожирение, повышенный холестерин крови, артериальная гипертензия, злоупотребление алкоголем) не могут быть причиной происшедшего, так как их эффект накапливается годами и мгновенно не меняется.

При этом автор материала выдвигает свою теорию — возникновение несогласия между сознанием и подсознанием, названое Гундаровым "синдромом ГДР".

"Примером диссонанса служит ситуация в ГДР после воссоединения с ФРГ. Сознание восточных немцев приветствовало слом Берлинской стены, тогда как подсознание наполнялось разочарованием и озлобленностью. В результате развилась фрустрация с ростом преступности, смертности, спадом рождаемости", — говорит доктор наук.

В подтверждение своей теории автор приводит статистику, говорящую о росте преступности, по большей части, из-за безработицы.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за строительства Керченского моста, которое наносит значительный экологический вред, президент Украины Петр Порошенко поручил подать в суд на Россию.

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