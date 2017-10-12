Новые потери врага на Донбассе: волонтер сообщила о ликвидации шестерых боевиков

В зоне АТО на Донбассе были уничтожены шесть террористов незаконных вооруженных формирований.

Об этом волонтер из Горишних Плавней (Комсомольска) на Полтавщине Оксана Быкова сообщила на своей странице в Facebook.

Сначала Быкова сообщила о ликвидации четырех боевиков.

В эксклюзивном комментарии "Главреду" Оксана уточнила, что боевики были ликвидированы в районе Зайцево (поселок на северно окраине оккупированной боевиками ДНР Горловки).

"Сами полезли и выгребли", — добавила волонтер.

Позднее на ее странице в Facebook появилась информации об уничтожении еще двоих террористов.

Напомним, днем ранее волонтер Юрий Мысягин сообщал, что на Светлодарской дуге была уничтожена ДРГ боевиков.