В прокуратуре обвинили бывшего СБУшника-предателя: участвовал в жестоких пытках мужчины в Крыму

Прокуратура Крыма (сейчас работает в Киеве) обвинила бывшего сотрудника крымского СБУ Андрею Сушко, который после захвата полуострова Россией служит в ФСБ, в участия в жестоких пытках крымского татарина Рената Параламова.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По данным издания, чаще всего во время издевательств у крымчанина был мешок на голове, однако время от времени его снимали, и он смог описать своих палачей.

"Прокуратура Крыма, которая сейчас работает в Киеве, объявила подозрение бывшему сотруднику крымского СБУ Андрею Сушко из-за его участия в жестоком истязании… Параламова", — отмечается в статье.

Напомним, 13 сентября в Крыму российские спецслужбы увели Ренат Параламов в неизвестном направлении после обыска в его доме, позже мужчина нашелся и рассказал, как силовики над ним издевались.

Видео: ТСН