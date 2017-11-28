В Аргентине женщина отрезала мужское достоинство любовника садовыми ножницами

В аргентинском городе Кордова 26-летняя Бренда Бараттини (Brenda Barattini) отрезала половой орган своему 40-летнему любовнику.

Такое сообщение сегодня, в понедельник, 27 ноября, опубликовало британское издание Daily Mail.

По предварительной версии событий, женщина напала на мужчину утром в воскресенье, 26 ноября, когда он спал, и отрезала ему пенис.

Пострадавший был доставлен в больницу с сильной потерей крови. Сейчас его состояние стабильно.

Аргентинская полиция начала расследование. На данный момент не установлено, что именно толкнуло Бараттини на преступление. Сейчас она находится на принудительном психиатрическои обследовании.

Однако, как сообщают некоторые местные журналисты, адвокат женщины озвучил свою версию произошедшего. Он утверждает, что пострадавший пытался совершить сексуальное насилие над Бараттини и ей пришлось защищаться.

Напомним, ранее сообщалось о том, что грабитель-неудачник выстрелил себе в пенис.