В "ЛДНР" бунтуют "голодающие" боевики — разведка

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей среди боевиков растет недовольство продовольственным обеспечением.

Об этом сообщает главное управление разведки Минобороны Украины, говорится в сообщении на сайте Sprotyv.

"В одной из частей так называемого "1 армейского корпуса" боевики обвиняют командование в хищении запасов продовольствия и присвоении продовольственных пайков с целью продажи", — отметили в ГУР.

Ранее в штабе АТО отмечали, что боевики отказываются идти воевать против сил АТО.