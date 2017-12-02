В "ЛДНР" бунтуют "голодающие" боевики — разведка

Боевики утверждают, что их "командиры" воруют продпайки.
На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей среди боевиков растет недовольство продовольственным обеспечением.
Об этом сообщает главное управление разведки Минобороны Украины, говорится в сообщении на сайте Sprotyv.
"В одной из частей так называемого "1 армейского корпуса" боевики обвиняют командование в хищении запасов продовольствия и присвоении продовольственных пайков с целью продажи", — отметили в ГУР.
Ранее в штабе АТО отмечали, что боевики отказываются идти воевать против сил АТО.