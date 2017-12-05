Для дискредитации ВСУ боевики планируют обстрелять оккупированный Первомайск — разведка

В ночь на 6 декабря контролируемые Россией боевики планируют обстрелять оккупированный Первомайск в Луганской области с целью дискредитации военных Вооруженных сил Украины.

"По данным разведки штаба Антитеррористической операции сегодня, в ночь на 6 декабря, подразделения боевиков российско-оккупационных войск планируют осуществить обстрел населенных пунктов, которые временно не контролируются Украиной", — заявили в пресс-центре штаба АТО.

В частности, отмечается, что "минометная батарея 6 полка 2 армейского корпуса Южного военного округа РФ получила задание от своего командования обстрелять населенный пункт Первомайск".

"Враг прибегает к подобным провокациям с целью дискредитации и дальнейшего обвинения Вооруженных Сил Украины якобы в обстреле мирного населения, проживающего на территории ОРДЛО", — отметили в пресс-центре.

Напомним, ранее сообщалось, что ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, однако контролируемой украинской армией.