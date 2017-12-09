YouTube запустит платный сервис для прослушивания музыки

Хостинг YouTube в марте предложит сервис под названием Remix для прослушивания музыки онлайн.

Благодаря новому сервису подписчики (сервис будет платным) смогут слушать музыку известных исполнителей легально с компьютера и в приложениях, сообщает Bloomberg. Также там можно будет смотреть видеоклипы.

До этого Google не раз пыталась запустить своё приложение для прослушивания музыки. В 2011 году стартовал сервис Google Play Music, YouTube Music Key появился в 2014 году, который затем стал частью YouTube Red, где можно было смотреть видео без рекламы.

По данным Bloomberg, американская корпорация уже договорилась с Warner Music Group, крупнейшим звукозаписывающим лейблом. Сейчас Google ведёт переговоры с Sony Music Entertainment, Universal Music Group и Merlin, консорциумом независимых музыкантов. Экспансии американцев на рынке стриминговых сервисов могут помешать Universal и Sony, с которыми Google не может договориться уже несколько месяцев.

На данный момент среди стриминговых сервисов наиболее заметны Spotify, Apple Music и "Яндекс. Музыка", предоставляющие доступ к своей музыкальной библиотеке по подписке.

Напомним, ранее YouTube составил список самых популярных видео в мире.