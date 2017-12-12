Смертельное ДТП на Львовщине. Суд разрешил задержание Дыминского

В Генеральной прокуратуре согласовали сообщение о подозрении президенту футбольного клуба "Карпаты" и владельцу телеканала ZIK Петру Дыминскому в совершении смертельной аварии.

Позже суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и дал разрешение на задержание бизнесмена и доставку его в суд для избрания меры пресечения — содержание под стражей, говорится на странице ведомства в Facebook.

"… согласовано сообщение о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК… (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение), П. Дыминскому, который 18 августа 2017 года, управляя автомобилем Mercedes-Benz, совершил ДТП, в результате которого водитель автомобиля Opel Astra погибла", — отметили В ГПУ.

Напомним, 18 августа возле села Ямельня Яворовского района Львовской области водитель на Mercedes-Benz S65, который принадлежит Петру Дыминскому, столкнулся с Opel Astra, погибла женщина-водитель второго авто.

Позже владелец машины должен был явиться на допрос, но улетел в Швейцарию. Ответственность за ДТП взял на себя охранник бизнесмена. В конце августа глава МВД Арсен Аваков заявил, что согласно результатам ДНК телохранитель не был за рулем иномарки в момент аварии.