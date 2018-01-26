"Забудется через 20 минут". Сын Высоцкого прокомментировал заявление Вятровича

Сына советского актера и поэта Владимира Высоцкого возмутили слова директора Украинского института национальной памяти, историка Владимира Вятровича.

Никита Высоцкий заявил, что названные украинцем советские деятели культуры не являются "щупальцами", об этом он заявил в эфире Рен ТВ.

"Человек будет везде "щупальца" видеть. Те люди, которых он перечислил, это замечательные и прекрасные люди, которые никакие не "щупальца". Каждый из них более чем достойный человек. Пусть они говорят что хотят. Все, что они наговорят, забудется через 20 минут, а люди работали, писали, творили, их будут помнить столетиями", — заявил Никита Высоцкий.

Напомним, на своей странице в Facebook Вятрович, обобщив фамилии Владимира Высоцкого, Виктора Цоя и Михаила Булгакова, назвал их такими же "щупальцами русского мира", как "совок" и московская церковь.

Позже Вятровичу ответил известный поэт Юрий Рыбчинский. Он заявил, что любовь к творчеству Владимира Высоцкого не означает отсутствие патриотизма.