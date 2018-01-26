"Как свиньям вываливают в корыто". Сеть шокировало кормление детей в школе под Днепром

В школе населенного пункта Черкасский Новомосковского района Днепропетровской области снято видео, как сотрудник столовой накладывает в тарелки детям еду руками.

Ролик с возмущенным комментарием опубликовал пользователь Андрей Шевчук в группе "Батьки SOS" в Facebook.

"Это вообще как!? У меня, сказать честно, нет слов...", - эмоционально написал очевидец инцидента.

Он добавил, что Черкасская средняя школа является единственным учебным учреждением в военном городке, поэтому 70% учащихся – это дети военнослужащих и участников АТО.

Видео вызвало в соцсети шквал гневных комментариев.

"В забитой африканской деревне такого нет....Даже свиньям не накладывают рукой,- существует раздаточный инвентарь. А вот эти, которые разносят тарелки????? Воспринимают всё это как нормальное явление...", - написала Галина Исайкина.

"Свиньи...я б их накормила...!!!Как подумаю что потом мое дите после этих рук есть...аж зло берет", - возмущается Ксения Овсиенко.

"Шок!!! Неужели рядом нет нормального человека, чтобы оставить это скотство", - пишет в комментарии Светлана Резникова.

Напомним, в Запорожье разгорелся скандал вокруг детского сада № 221 "Пилот" в связи с фото обнаженных дошкольников, о которых ничего не знали их родители.