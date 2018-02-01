Мадонна, Присцила и Беатриса. В Минюсте обнародовали статистику популярных и необычных детских имен

В Министерстве юстиции продемонстрировали статистику имен, которые украинцы наиболее часто использовали для наименования своих новорожденных деток в 2017 году.

В приоритетах современных родителей, как традиционные, так и крайне редкие имена. Об этом сообщила заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Елена Сукманова.

"В прошлом году девочки чаще получали имена (в порядке убывания частоты использования) Анастасия, София, Анна, Мария, Виктория, Полина, Вероника, Ева, Злата, Милана и Соломия. Мальчики - Артем, Максим, Александр, Дмитрий, Владислав, Матвей, Иван, Андрей, Илья, Назар, Тимофей ", - рассказала Сукманова.

По словам представительницы Минюста, использовали украинцы и весьма оригинальные имена для девочек: Кукла, Золушка, Принцесса, Мадонна, Олимпиада, Панна, Беллатрисса, Нух, Евлалия, Осийохон, Фаустина, Кэролайн, Япила, Присцила, Вевея, Тиссанде, Айяр.

Новорожденных представителей сильной половины человечества тоже называли необычно: Роял, ТиДжей, Ярасвет, Харлампий, Цезарь, Кристофор, Джейкоб, Джонни, Кристобал, Конор, Мухаймин, Дьюдонне-Рене, Потап, Мухаммед Али, Шавкавбек, Родриго, Одиссеас, Аполлон, Прохор-Джай.

Напомним, по итогам 2016 года аналогично самыми популярными были имена Анастасия и Артем.