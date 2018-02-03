Стало известно, как в России наказали курсантов за полуголые танцы под хит "Satisfaction"

В Российской Федерации руководство Ульяновского института гражданской авиации объявило выговор курсантам-первокурсникам, которые полуголыми в форменных фуражках танцевали под хит итальянского диджея Бенни Бенасси "Satisfaction" и были засняты на видео.

Своими действиями учащиеся нарушили требования устава института, рассказал "Интерфаксу" его ректор Сергей Краснов.

"К курсантам, участвовавшим в создании данного ролика, применено дисциплинарное взыскание в виде выговора в соответствии с законодательством РФ и условиями локальных актов института", — отметил он.

Ранее сообщалось, что в России разгорается скандал вокруг курсантов Ульяновского института гражданской авиации, которые сняли смелый клип-пародию на песню "Satisfaction". На видео молодые люди в трусах и фуражках эротично танцуют под композицию, это вызвало гнев руководства института, оно пригрозило студентам "самыми серьезными выводами".