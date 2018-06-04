В Японии открыли отель для аренды котов: фото

На курорте Хаконе в Японии открыли отель, в котором можно снять номер с котом.

Как сообщает SoraNews24, за час развлечений любителям семейства кошачьих придется выложить 800 иен (около 190 гривен).

Отмечается, что владельцы заведения решили расширить диапазон предлагаемых услуг, задействовав в бизнесе котов. Несмотря на то, что в Японии существует много сервисов по аренде домашних любимцев, услуга оказалась новаторской и пользуется колоссальной популярностью.

Посетители отеля размещают положительные отзывы в соцсетях, что спровоцировало рост спроса на услуги аренды номеров с котами. Администрация заведения, воспользовавшись популярностью, резко подняла цены на свои оригинальные услуги.

Напомним, в Киеве в одном из продуктовых супермаркетов бродячий кот забрался в колбасный отдел и пытался продегустировать продукцию.