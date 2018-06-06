Похожа на водку: в Японии выпустили уникальную кока-колу

Компания Coca-Cola в рамках эксперимента выпустила низкокалорийную версию прозрачной кока-колы. Бесцветный напиток по виду сильно напоминает водку.

Для создания такой колы японская компания разработала 50 образцов "очищенной" газировки. При этом главной "фишкой" прозрачной версии можно считать отказ от традиционного ингредиента – карамели.

Вместо карамели в обновленную колу добавили экстракт лимона, сделав цитрусовый компонент основным.

В продажу новая кола-кола поступит 11 июня. Причем купить ее можно будет исключительно в Японии.

Ранее японские ученые нашли способ гнать самогон из березы. В продажу алкоголь из дерева собираются запустить в течение трех лет.

Напомним, Coca-Cola занялась производством алкоголя. Lemon-Do представляет собой сильногазированный ароматизированный напиток со вкусом лимона.