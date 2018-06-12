В Киеве из-за секса была серьезная драка, видео с места происшествия

12 июня 2018, 11:33

Инцидент случился вчера поздно вечером в Святошинском районе столицы.

В Киеве в результате драки, произошедшей из-за секса, пострадали два человека

В понедельник, 11 июня, поздно вечером в Святошинском районе Киева четверо мужчин и жена одного из них на улице устроили посиделки, пока супруг со знакомым отошли, женщина занялась сексом с другим, после чего произошла серьезная драка.

Инцидент случился на улице Академика Ефремова, пострадали два человека, один — попал в больницу, пишет "Информатор".

"Поздним вечером компания из четырех мужчин и одной женщины собралась на пустыре напротив жилого дома. Двое мужчин отправились сдавать "добычу" в пункт приема металлолома", — сообщило издание.

По его данным, "жена одного из добытчиков осталась в компании двоих других малознакомых мужчин". "По приходу супруг застал свою вторую половинку за занятием сексом со своим знакомым. Это повергло его в гнев. А агонии он вместе с "напарником" жестоко избил героя-любовника и его друга", — отмечается в материале.

Позже прохожий заметил окровавленного человека в кустах и вызвал полицию, а также скорую. "Одного из пострадавших госпитализировали. У другого мужчины 1979 года рождения сломан нос и множественные гематомы лица. Несмотря на уговоры врачей, от госпитализации он отказался", — добавило издание.

Очевидцы рассказали, что двое участников драки и женщина наблюдали со стороны за избитыми, а после приезда скорой убежали, их не удалось задержать.

"Все участники драки выглядят, как люди без определенного места жительства. Жильцы окрестных домов рассказывают, что часто видят их на пустыре. Иногда они находятся в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в центре Львова — на углу улиц Сечевых Стрельцов и Академика Гнатюка — пара решила заняться сексом прямо на крыше жилого дома. Посмотреть видео с места происшествия можно здесь.

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Киев драка секс
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