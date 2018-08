Енот-"Спайдермен" стал звездой Сети, взобравшись на небоскреб

Енот-альтинист стал звездой Twitter после того, как взобрался на небоскреб UBS Tower города Сент-Пол, штат Миннесота.

Первым животного, которое начало взбираться вверх по небоскребу, заметил работник радиостанции Minnesota Public Radio, животное в тот момент находилось на 12-м этаже.

Пользователи Сети устроили реалити-шоу с его участием, за перемещением зверька от этажа к этажу наблюдали миллионы зрителей по всему миру.

За взбирающимся вверх по отвесной стене енотом "охотились" съемочные группы телеканалов и обычные пользователи, находящиеся в этот момент внутри здания. Некоторым удалось снять его совсем близко.

Найти сьемки со смелым зверьком можно по хештегу #mprracoon, где MPR — аббревиатура радиостанции Minnesota Public Radio, которая неотрывно рассказывала зрителям о перемещении хищника.

Енота нарекли местным Спайдерменом, ему сопереживали, предполагая, что животное просто боялось спускаться с высоты, поэтому забиралось все выше. К слову, помочь еноту сотрудникам небоскреба не удалось – окна закрыты, и все, что оставалось им – снимать енота-альпиниста на фото и видео.

He is on the ledge on our floor. He seems to be doing well. We've been told that the building has live traps on the roof and are trying to get him to go up there. We all just have to keep our fingers crossed.. #mprraccoon pic.twitter.com/HY1PkuFKz0