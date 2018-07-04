Иван Купала: что нужно и что нельзя делать каждому знаку Зодиака

4 июля 2018, 16:34

Праздник сулит начало благоприятного периода.

Уже на этой неделе все желающие смогут отпраздновать праздник Ивана Купала.

В эти дни Меркурий будет находиться в зодиакальном знаке Льва, а Нептун — делать тригон к Солнцу. Что все это сулит каждому из знаков Зодиака, разбирался "Главред".

Когда Ивана Купала-2018

Ночь Ивана Купала-2018 – как и во все остальные года – отмечается в ночь с 6 июля на 7 июля. В этом году – с пятницы на субботу.

Гороскоп на 6 и 7 июля-2018

6 июля заканчивается первый из трех негативных периодов этого месяца. Начиная с 7 июля, можно планировать поездки.

"В эти дни Меркурий будет находиться в зодиакальном знаке Льва, что будет способствовать путешествиям. А Нептун — символ гармонии, высшей любви, эстетики — будет делать тригон к Солнцу. В это время к вам могут притягиваться единомышленники, люди, связанные с какой-то идеей или чем-то романтическим. Это время очень благоприятно для религии, крещения, принятия духовного сана", – рассказал "Главреду" астролог Влад Росс.

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Он также отметил, что период с 7 по 10 июля – больше всего подходит для бракосочетаний: "Уже с 10 июля и до конца месяца Венера будет слабеть, потому браки, заключенные в это время, могут быть сложными".

Что сулят звезды каждому из знаков Зодиака на Ивана Купала

Козерог. Этот период благополучен в финансовом плане. Однако, чтобы добиться прибыли, стоит установить самому себе четкие дедлайны и придерживаться их.

Водолей. Представителям этого знака тоже будет везти с финансами – однако транжирить средства сейчас не стоит: трезво планируйте покупки и воздержитесь от взятия в долг (у друзей или кредита в банке).

Рыбы. Не стоит в этот период начинать новых дел: шанс их благополучного окончания крайне мал. Лучше сосредоточиться на завершении старых проектов – как раз они могут принести неожиданно позитивные дивиденды.

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Овен. Этот период критичен для представителей этого знака, так что им стоит максимально поберечься. Им нужно постараться не провоцировать окружающих на насилие и агрессию, воздержаться от бурной деятельности в целом и особенно в темное время суток.

Телец. Могут активизироваться рабочие вопросы. К тому же стоит обратить внимание на свое здоровье: заняться спортом и/или устроить разгрузочный день.

Близнецы. Высока вероятность незапланированных трат. Однако для дорогих покупок сейчас не лучшее время, так что лучше дождаться конца месяца.

Рак. Это период решительных действий: хватит тянуть кота за хвост – лучше возьмите быка за рога. Нерешительность в этот период может обернуться потерями и провалами. Тем более, что Ракам в этом месяце вообще меньше других стоит думать о том, что у них что-то может не получиться или пойти не так.

Лев. Это период спада активности: захочется отлежаться и полениться. Если все-таки придется поработать – старайтесь почаще делать перерывы, дабы не переутомляться. Чтобы избежать проблем со здоровьем – стоит следить за своим питанием. Вечера лучше проводить в компании приятных вам людей.

Дева. Стоит соблюдать здоровый режим питания, ведь в этот период в "зоне риска" находятся органы пищеварения и желудок. От алкоголя лучше отказаться, как и от любого биоэнергетического лечения – зато можно выводить камни и шлаки, лечить зубы и ноги.

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Весы. Этот период крайне благоприятен для дел романтических: именно в это время может вспыхнуть судьбоносный роман или представитель знака окончательно решится на предложение руки и сердца. При этом в общении стоит вести себя скромнее, без лишнего хвастовства – это привлечет к представителям знака полезных людей.

Скорпион. В этот период стоит поумерить свою эмоциональность, вести себя спокойнее. И желательно разделять деловые отношения и дружеские: при смешивании такой "коктейль" рискует обернуться "коктейлем Молотова".

Стрелец. На первый план выйдут дела сердечные. Многим представителям знака может показаться, что окружающие испытывают на прочность их терпение. Не стоит с пеной у рта отстаивать личные интересы, иногда уступки – лучшее решение.

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