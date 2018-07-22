Какой сегодня праздник: почему Усик победил так "вовремя" и какая главная примета дня

22 июля 2018, 12:54

"Главред" узнал приметы и традиции дня.

Главная примета 22 июля связана с черникой.

Можно смело считать, что победу над россиянином Муратом Гассиевым в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) украинский боксер Александр Усик приурочил к своему профессиональному празднику: 22 июля – Международный день бокса.

В 2018 году этот праздник отмечается впервые. И сразу так ярко для украинцев. Напомним, Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Он получит кубок Мохаммеда Али, став абсолютным чемпионов мира в первом тяжелом весе. 

Установлен праздник в честь массовой тренировки по боксу, которая прошла в 2017 году и была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как новый мировой рекорд по числу участников. При этом сама история этого вида спорта насчитывает более 26 веков: впервые кулачные бои были включены в программу античных Олимпийских игр в 688 году еще до нашей эры. Тогда бокс и был признан спортивным единоборством.

Также в этот день отмечаются Праздник гостей и День катания на качелях.

22 июля: народный календарь

По народному календарю 22 июля чествуют память Панкратия и Кирилла. В этот день принято всей семьей пробовать первые огурцы. Причем самый первый овощ хозяйка, сорвав, тайно закапывала в укромном уголке: считалось, что такой ритуал обеспечивает семье богатый урожай на следующий год.

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А главной приметой дня считалось гадание на чернике: если та богато уродилась, то считалось, что зима будет морозной. А если черника еще зеленая — то будет холодной осень.

22 июля: знаменательный события

В 1921 году вышел первый фельетон Остапа Вишни в газете "Селянська правда".

В 1927 в Италии был основан один из лучших футбольных клубов мира "Рома".

В 1944 году был создан главный кредитор Украины – Международный валютный фонд.

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В 1946 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)приняла свой Устав.

22 июля: в этот день родились

В 1596 году – первый из династии Романовых русский царь Михаил Федорович.

В 1895 году – советский авиаконструктор, создатель реактивных самолетов Су Павел Сухой.

В 1946 году – известная французская певица Мирей Матье.

В 1971 году – украинский хореограф, танцовщик, певец Дмитрий Коляденко.

22 июля: в этот день умерли

В 1498 году – итальянский художник эпохи Возрождения Франческо Боттичини.

В 1958 году – советский писатель Михаил Зощенко.

В 2004 году – украинский актер театра и кино Константин Степанков.

В 2012 году – украинский актер театра и кино, министр культуры и искусств Украины Богдан Ступка.

Именинники 22 июля

День Ангела сегодня отмечают: Андрей и Александр, Кирилл и Панкратий, Иван, а также Михаил, Константин и Федор.

По святцам женские имена 22 июля не упоминаются.

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