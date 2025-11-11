Безалкогольное пиво: метод производства, который ломает все стереотипы

Безалкогольное пиво способствует гидратации, содержит углеводы, витамины группы B и полезные микроэлементы.

https://glavred.info/life/bezalkogolnoe-pivo-metod-proizvodstva-kotoryy-lomaet-vse-stereotipy-10714430.html Ссылка скопирована

Названа особенность безалкогольного пива / instagram.com/ol_mihael/nashmaster74/abbatskoe/

Вы узнаете:

Наиболее распространённый способ — прерванное брожение

Процесс удаления алкоголя из напитка требует дорогостоящего оборудования

Безалкогольное пиво — это разновидность пенного напитка, максимально похожего по вкусу на обычное пиво, но с минимальным содержанием алкоголя.

Его производство гораздо сложнее, чем изготовление классического пива, поскольку требует сохранения привычного вкуса при одновременном снижении уровня спирта до минимума, пишет Главред.

Польза безалкогольного пива

Такой напиток может не только утолить жажду, но и принести организму определённую пользу. Безалкогольное пиво способствует гидратации, содержит углеводы, витамины группы B и полезные микроэлементы, включая кремний, необходимый для здоровья костей и суставов. Благодаря низкому содержанию сахара оно может стать альтернативой спортивным напиткам после физических нагрузок.

Как производится "нулёвка"

Наиболее распространённый способ — прерванное брожение. Когда процесс брожения сусла достигает определённой стадии, его останавливают, после чего напиток газируют, пастеризуют и фильтруют. В итоге получается мягкое пиво с лёгким сладковатым привкусом, напоминающим сусло.

Другой метод — выпаривание спирта: из уже готового алкогольного пива спирт удаляют при нагревании, пока его концентрация не снизится до безопасного уровня.

Сколько алкоголя остаётся в напитке

Хотя продукт называется "безалкогольным", полностью спирта в нём нет редко — его доля обычно не превышает 0,5%, что эквивалентно примерно чайной ложке этанола на банку. Для сравнения, в обычном квасе содержание алкоголя выше. После употребления одной банки уровень алкоголя в крови человека может достичь около 0,04 промилле, что в разы ниже допустимой нормы (0,35 промилле).

Почему безалкогольное пиво стоит дороже

Процесс удаления алкоголя из напитка требует дорогостоящего оборудования и большего количества времени, чем классическое пивоварение. Именно эта технологическая сложность делает "нулёвку" дороже традиционного пива. Однако благодаря минимальному содержанию спирта его могут пить водители, беременные женщины и те, кто по разным причинам избегает алкоголя.

Что известно о родине пива:

Первые упоминания о пиве относятся примерно к 9 тысячам лет назад. Археологические находки показывают, что его производили на территории современного Ирана и в Шумере (Древняя Месопотамия) в период 3500–2900 гг. до н. э. Также пивоварением занимались в Древнем Египте и Вавилоне. Египтяне передали свои знания о пиве еврейскому народу. Точная дата появления напитка неизвестна, но археологические данные указывают на Месопотамию как на одно из первых мест его производства.

Смотрите видео - секрет синего пива:

Во Франции создали необычное пиво насыщенного голубого оттенка — и при этом без единого искусственного красителя, сообщает телеканал 1+1. Необычный цвет напитку придаёт спирулина — природная водоросль, известная своими полезными свойствами и считающаяся суперфудом будущего.

По словам пивоваров, оригинальный хмельной напиток быстро завоевывает популярность и привлекает внимание не только вкусом, но и своим ярким внешним видом.

Ранее ученые рассказали, что происходит с организмом, если пить одно пиво или вино. Ни один уровень потребления алкоголя не является полностью безрисковым.

Напомним, ранее сообщалось о том, как правильно хранить водку и может ли она испариться. Формально, водка - один из напитков, которые могут храниться довольно долго при правильных условиях.

Как ранее писал Главред, сообщалось о том, что входит в состав настоящего пива. Также существуют методы производства пива из порошкового концентрата.

Больше новостей:

В чем плюсы пить пиво? В составе пива содержатся витамины группы В, биотин, фолиевая и никотиновая кислоты, кальций, калий, сера, магний, фтор и кремний. Женщинам полезнее, чем мужчинам. Благодаря уникальному растительному составу пива с содержанием фитоэстрогенов укрепляются костные ткани.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред