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Цитаты про любовь: фразы и выражения, которые ошеломят своей романтичностью

Дмитрий Видоменко
31 августа 2023, 15:19 обновлено 31 августа, 15:25
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Цитаты про любовь – вещь довольно востребованная у публики. И именно поэтому поэты, прозаики и драматурги не устают их сочинять.
Цитаты про любовь
Цитаты про любовь - очень популярный и нужный во все времена товар / коллаж Главред, ua.depositphotos.com

"Ты мне лучше что красивое скажи" ‒ наверняка хоть каждый человек, который был в хоть сколько-нибудь длительных отношениях, слышал такую или похожую фразу от партнера/партнерши. Главред решил подобрать что-нибудь красивое про любовь ‒ специально для таких случаев.

Цитаты про любовь со смыслом

"Бедна любовь, если ее можно измерить", ‒ сказал однажды легендарный драматург Уильям Шекспир (видимо, как раз тогда, когда он устроил грандиозный пир ‒ купил вина, купил сельдей и пригласил к себе девиц).

"Когда любишь, хочется что-то делать во имя любви. Хочется жертвовать собой. Хочется служить", ‒ говорил легендарный любитель женщин, бокса, мохито (и специалист по рыбалке для пожилых людей) писатель Эрнест Хемингуэй.

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"Чего стоят тридцать миллионов, если на них нельзя купить прогулку в горы с любимой девушкой?", ‒ писал некогда вечный романтик, певец суровой природы Аляски и борец с капитализмом Джек Лондон.

"Любовь не знает ни меры, ни цены", ‒ писал еще один любитель женщин, эмигрант-скиталец и большой знаток романтики Эрих Мария Ремарк.

Что такое любовь лучшие цитаты

"Что такое любовь? На всем свете ни человек, ни дьявол, ни какая-нибудь иная вещь не внушает мне столько подозрений, сколько любовь, ибо она проникает в душу глубже, нежели прочие чувства. Ничто на свете так не занимает, так не сковывает сердце, как любовь. Поэтому, если не иметь в душе оружия, укрощающего любовь", ‒ эта душа беззащитна и нет ей никакого спасения", ‒ писал некогда умнейший человек, специалист по средневековой истории и ролевая модель Дэна Брауна Умберто Эко.

"Как можешь ты кого-то любить, не любя его таким, каков он есть на самом деле? Как можешь ты любить меня и в то же время просить меня полностью измениться, стать кем-то другим?", ‒ писал прозаик, воин, дуэлянт и муж кинозвезды Ромен Гари (он же Роман Кацев).

"Если ты хочешь, чтобы кто-то остался в твоей жизни, никогда не относись к нему равнодушно!", ‒ писал однофамилец композитора специалист по чайкам с человеческим именем Ричард Бах.

"Умирать от любви – значит жить ею", ‒ утверждал создатель Квазимодо с Эсмеральдой (и человек, который явно и на том свете ненавидит Вячеслава Петкуна) французский писатель-классик Виктор Гюго.

Цитаты про любовь

Красивые цитаты о жизни и любви

"Любовь так коротка, забвение так длинно", ‒ говорил классик из Чили Пабло Неруда.

"Всякая любовь страшна. Всякая любовь – трагедия", ‒ писал со знанием дела прозаик и драматург Оскар Уайльд (со знанием дела причем писал ‒ его любовь довела натурально до тюрьмы).

"Любовь всегда дает, но никогда не требует", ‒ однажды сказал, отвлекшись от непротивления британцам насилию, духовный лидер индусов Махатма Ганди.

"Если кто-то думает, что любовь и мир — это клише, которое надо было бы оставить в шестидесятых, то это их проблемы. Любовь и мир вечны", ‒ да, один из лидеров Beatles Джон Леннон не только пел All your need is love. Но и высказывался по теме куда четче.

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