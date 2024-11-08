Как победа Трампа отразится на Украине: что ждет весь мир в 2025 году - прогноз

Астролог Ангелина Вакулина назвала страны, которые в 2025 году будет ждать важные события.

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Гороскоп на 2025 год прогноз / Коллаж Главред, фото pixabay, facebook.DonaldTrump

В этом материале вы узнаете:

Что ждет Украину после победы Трампа

Каким будет 2025 год для мира - гороскоп

Прогноз на 2025 год для многих стран

Выборы в США могут изменить ход войны в Украине и события во всем мире. Как рассказала астролог Ангелина Вакулина для Главреда, победа Дональда Трампа на выборах 2024 отразится во всем.

"Новостей сейчас будет много, заголовков пугающих еще больше. Снова вернется тема ядерки и наступления. Военные действия и конфликты набирают обороты во всем мире. Напряжение будет расти", - говорит астролог.

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По словам Вакулиной, "торговые и экономические войны между странами тоже имеют место быть".

Кто такая Ангелина Вакулина Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

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"Весь мир готовится к большой войне: вооружаются, закладывают бюджеты, строят обороны и военные заводы, осторожно предупреждая об этом людей", - говорит астролог.

Что ждет мир в 2025 году - гороскоп

"2025 год все еще про потрясения для человечества, период перемен и нестабильности. Революции, референдумы, запреты, ограничения, пожары, протесты, много землетрясений и наводнений", - добавила она.

"Ядерное оружие будет применено, но не в сторону Украины", - говорит астролог.

Гороскоп для стран на 2025 год

"Польша, Грузия, Армения, Азербайджан, Приднестровье - в недалеком будущем могут быть военные действия", - отметила астролог.

По словам Вакулиной, "США могут влезть в новый военный конфликт".

Как 2025 год изменит судьбу - гороскоп

"2025 год пройдет под арканом 9 - отшельник (проводник души сквозь низшие сферы). Аркан кармический, аркан не легкий", - добавила астролог.

По словам астролога, "год станет временем познания себя, для каждого человека. Событийность в мире заставит каждого пересмотреть свои цели и ценности".

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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