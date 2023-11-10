Какая самая яркая звезда в Млечном пути: удивительная загадка Вселенной

На момент моего последнего обновления самой массивной известной звездой в Млечном Пути астрономы признали звезда Уйпер Луписа (UY Scuti). Она является красным сверхгигантом и находится на расстоянии приблизительно 9 500 световых лет от Земли в созвездии Лебедь.
Самая большая звезда в Млечном пути
Масса UY Scuti оценивается примерно в 30 масс Солнца, и ее диаметр может быть более 1700 раз больше диаметра Солнца.
Однако новые открытия могли произойти с момента моего последнего обновления, и рекомендуется проверять самую актуальную информацию в научных источниках для получения точной информации о самой большой звезде в Млечном пути.
Какая самая яркая звезда в Млечном пути
Самой яркой звездой в Млечном пути, видимой с Земли, является Сириус (α-Собаки). Сириус является двойной звездной системой, и его яркость составляет примерно -1,46 звездной величины. Звездная величина — это шкала, используемая для измерения яркости небесных объектов. Чем меньше звездная величина, тем ярче объект.
Сириус является самой яркой звездой на ночном небе и виден в созвездии Большого Пса.
Что светит ярче Сириус или Полярная звезда
Сириус светит ярче, чем Полярная звезда. Сириус имеет негативную звездную величину, примерно -1,46, что делает его одной из самых ярких звезд на ночном небе. Полярная звезда, или Полярная Сияющая (α-Малой Медведицы), имеет звездную величину около 2,02, что делает ее менее яркой по сравнению с Сириусом.
Полярная звезда часто используется для навигации, поскольку она находится близко к небесному полюсу Земли и, следовательно, кажется неподвижной в небесной сфере при наблюдении с поверхности Земли.
Что ярче Сириус или Венера
Сириус является яркой звездой, одной из самых ярких на ночном небе. Его видимая звездная величина составляет примерно -1,46. Однако Солнце имеет гораздо большую яркость. Солнечная постоянная, которая измеряет солнечную светимость, составляет около 1361 ватт на квадратный метр. На Земле, на расстоянии в среднем 149,6 миллионов километров от Солнца, интенсивность солнечного света значительно превышает светимость Сириуса. Таким образом, Солнце является гораздо более ярким объектом, чем Сириус.
Какая самая большая планета в галактике Млечный путь
В контексте галактики Млечный путь, термин "планета" обычно относится к объектам вокруг звезд, которые не являются звездами, а планетами или другими космическими телами. Слово "планета" применяется к объектам, вращающимся вокруг звезды.
На момент последних моих данных в январе 2022 года, самой массивной известной экзопланетой (планетой, вращающейся вокруг звезды, отличной от Солнца) в галактике Млечный путь была экзопланета PSR B1620-26 b, также известная как Мафусаил. Она находится в двойной системе, вращаясь вокруг двух звезд. Масса этой планеты оценивается в несколько раз больше массы Юпитера, самой массивной планеты в Солнечной системе.
Тем не менее, новые открытия и исследования могли произойти после этой даты, поэтому рекомендуется проверять самую актуальную информацию в научных источниках.
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