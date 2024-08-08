УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Снижает шанс заболеть раком: 8 рекомендаций, почему стоит есть цуккини

Daiana-Ioanna Shvets
8 августа 2024, 13:24обновлено 8 августа, 14:06
25
Цуккини - незаменимый овощ для улучшения здоровья и настроения. А если употреблять в пищу регулярно, то улучшение работы всего организма не заставит ждать.
Почему цукини - полезный овощ
Почему цукини - полезный овощ / коллаж: Главред, фото: pixabay

Цукини овощ не только питает микробиом кишечника, запускает процессы пищеварения, однако и укрепляет иммунитет, здоровье сердца и печени и нормализует нервную систему, пишет Parade. Предлагаем 8 преимуществ цуккини для здоровья.

1. Цуккини - отличный источник клетчатки

Диетолог Дебби Шарп советует включить цуккини в рацион, ведь оно мгновенно увеличивает количество клетчатки, которую вы получаете.

видео дня

Шарп проводит параллель с чашкой макарон и заявляет, что цуккини содержит вдвое больше клетчатки. Однако диетолог Дебби Мерфи предостерегает, что все зависит от того, какой именно тип вы заменяете. Потому что, к примеру, макароны из цельной пшеницы на самом деле содержат больше клетчатки, чем цуккини.

2. Это хорошая низкоуглеводная альтернатива макаронам

Если сравнить, то чашка цукини содержит шесть граммов углеводов, тогда как чашка макарон - 60 граммов. Таким образом лапша из цуккини содержит гораздо меньше углеводов, что может помочь поддержать здоровую потерю веса.

3. Употребление цуккини полезно для сердца

Мерфи приводит несколько причин, почему цуккини поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы.

Ключ спрятан в вышеупомянутой клетчатке.

"Доказано, что диета, богатая продуктами с высоким содержанием клетчатки, такими как цуккини, снижает риск сердечных заболеваний", - говорит она.

В составе цуккини содержится много пектина, типа растворимой клетчатки, которая может помочь снизить уровень "плохого" холестерина ЛПНП.

Также цуккини полезны для сердца, потому что в них содержится витамин С. Их питательное вещество помогает предотвратить окислительный стресс. Также этот овощ содержит лютеин и зеаксантин - антиоксиданты, которые также связаны с защитой сердца.

4. Цуккини полезны для зрения

Однако лютеин и зеаксантин, полезны не только для сердца, но и для зрения.

"Цуккини является хорошим источником антиоксидантов, таких как лютеин и зеаксантин, которые могут снизить риск возрастных заболеваний глаз, таких как дегенерация желтого пятна", - говорит Мерфи.

Также цуккини также содержат витамин А, еще одно важное питательное вещество для здоровья глаз.

5. Полезно для мозга

Добавьте цукини в свой список продуктов, если хотите защитить свой мозг от функций и болезни Альцгеймера.

"Существуют многообещающие доказательства того, что диета с высоким содержанием фруктов и овощей, богатых антиоксидантами, таких как цуккини, может помочь снизить риск развития болезни Альцгеймера и деменции", - говорит Мерфи.

Также для работы мозга важны витамины группы В, они тоже есть в цукини.

6. Цуккини особенно полезно есть беременным

Во время беременности тоже важно есть цуккини. Овощ содержит фолат, который является особенно важным питательным веществом, когда женщина в положении. Это питательное вещество играет важную роль в росте и восстановлении клеток.

"Фолаты важны для энергетического обмена, и особенно важны на ранних сроках беременности для предотвращения дефектов нервной трубки", - говорит Шарп.

"Низкий уровень фолатов может увеличить риск дефектов нервной трубки во время беременности", - добавляет Мерфи.

7. Цуккини увлажняет

Не секрет, что цуккини - супергидратирующая пища, ведь состоит из 80-90% воды (даже в вареном виде). Особенно полезно есть этот овощ летом, чтобы спастись от жары и обезвоживания.

8. Регулярное употребление цуккини может помочь защититься от хронических заболеваний

Этот овощ содержит много антиоксидантов, а, следовательно, регулярное употребление цукини может помочь защитить организм от воспаления и заболеваний, включая рак.

Цуккини точно стоит добавить в свой рацион благодаря многочисленным преимуществам для здоровья и универсальности.

Другие новости по теме здоровья

Кстати, сейчас стоит точно не пренебрегать своим здоровьем, ведь в Украине от нового штамма коронавируса уже умерла первая жертва. В Ивано-Франковске умерла 80-летняя женщина .

А тем временем в Европе вспышка смертоносного вируса. В нескольких странах замечена вспышка лихорадки западного Нила, которая в прошлом году убила несколько десятков человек .

Также недавно гастроэнтерологи дали ответ, что будет, если переесть арбуза летом. Чтобы получить только пользу из ягоды и не допустить нежелательных последствий, гастроэнтерологи рекомендуют употреблять не более 250 грамм арбуза в сутки.

Читайте также другие интересные новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

здоровье диета психическое здоровье диетологи овощи
Реклама

Главное за день

Сильные ливни и похолодание накроют часть областей: в Украине резко изменится погода

Сильные ливни и похолодание накроют часть областей: в Украине резко изменится погода

13:26 Синоптик
Финансовый апокалипсис отменяется: экономист Новак – о последствиях обвала мировых фондовых рынков

Финансовый апокалипсис отменяется: экономист Новак – о последствиях обвала мировых фондовых рынков

13:00 Интервью
У Зеленского впервые прокомментировали события на Курщине и упомянули о переговорах

У Зеленского впервые прокомментировали события на Курщине и упомянули о переговорах

12:07 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Может быть трагический конец : названы возможные сроки окончания войны 10388

"Может быть трагический конец": названы возможные сроки окончания войны

В Сумской области объявили масштабную эвакуацию: будут действовать быстро 9304

В Сумской области объявили масштабную эвакуацию: будут действовать быстро

В боях за Курскую область Россия очень боится одной вещи - The Telegraph 4251

В боях за Курскую область Россия очень боится одной вещи - The Telegraph

Бывшая столица Украины: что известно об истории города Суджа 3237

Бывшая столица Украины: что известно об истории города Суджа

Последние новости

14:04

Путин все-таки начал создавать санитарную зону, но есть нюанс Видеоблоги

13:44

Беглец Влад Яма зашкварился фотографией Украины

13:26

Сильные ливни и похолодание накроют часть областей: в Украине резко изменится погода

13:24

Снижает шанс заболеть раком: 8 рекомендаций, почему стоит есть цуккини

13:15

Youtube "лег": россияне массово сообщают об остановке видеохостинга

Кремль на кураже, в августе-сентябре на фронте будет очень тяжело – ЗолотарёвКремль на кураже, в августе-сентябре на фронте будет очень тяжело – Золотарёв
13:15

Джоли сделала Брэда Питта виновным в аварии приемного сына

13:00

Финансовый апокалипсис отменяется: экономист Новак – о последствиях обвала мировых фондовых рынков

12:56

"Зараз" и "тепер" - почему это не одно и то же: какое различие между этими словамиВидео

12:36

Даже следа не останется: как избавиться от пауков в доме

Реклама
12:22

Грядет черная полоса: 4 знака зодиака, которым не повезет до конца года

12:07

У Зеленского впервые прокомментировали события на Курщине и упомянули о переговорахВидео

12:03

Бои в Курской области заставят отвести войска РФ с Востока - эксперт Мусиенко

11:54

"Она еле-еле дышит практически и еле говорит": путинист Сергей Соседов поведал об Алле Пугачевой

11:47

"Эксперты, которые говорят, что худшее позади - врут": министр энергетики сделал заявление

11:27

На Марсе может появиться жизнь: ученые внезапно заговорили о заселении планеты

11:20

Шабунин имеет наибольший процент недоверия среди антикоррупционеров – опрос

11:18

Под грифом "секретно": в ВСУ рассказали об операции ГУР на Тендровской косе

10:55

США не знали об операции в Курской области заранее - Белый дом

10:45

Китайский гороскоп на завтра 9 августа: Тиграм - споры и отчуждение, Козлам - уныние

10:16

Путина могут арестовать в Мексике: Украина направила запрос

Реклама
10:15

"РФ сейчас на кураже": Кремль пытается дожать Украину и имеет четкий план - ЗолотаревВидео

10:07

"Я не отвечаю на звонки из Украины": Вэнс попал в скандал из-за Буданова и Олещука

09:14

Крым может вернуться под контроль Киева: Золотарев назвал условия

09:00

После выборов в США изменятся объёмы помощи Украине, и она не будет безвозмездной – ЗолотарёвВидео

08:40

Оккупанты захватили Сергеевку и продвинулись возле 9 населенных пунктов на Донбассе - Deep State

08:14

Отбили утраченные позиции: у ВСУ есть успех на одном из направлений Донетчины

08:11

Звезда сериала "Школа" неизлечимо больна - диагноз

08:10

Мирная передача власти под вопросом: Байден ответил, что будет, если Трамп проиграет выборы

08:10

Как непонятные события в Курской области запутали россиянмнение

07:10

Потерянное слово найдут только люди с "орлиным зрением": на загадку дается всего 9 секунд

07:05

Бои в Курской области: "украинские войска" продвинулись до 10 км вглубь - ISW

06:10

Немного интересной математики на "курской волне"мнение

05:46

Гороскоп на завтра 9 августа: Львам - подстава на работе, Скорпионам - повезет во всем

05:07

Запрет ударов по РФ идет на пользу врагу: чем оборачивается решение США для ВСУ

04:30

"Ющенко дубль два": Золотарев оценил политические перспективы ЗалужногоВидео

04:30

Перемирие не поможет: закончить войну "раз и навсегда" невозможно - политологВидео

03:30

"Пока что у РФ большой запас прочности": политолог оценил, сколько времени Россия может воеватьВидео

03:00

"Если нет риска провокаций": Иван Дорн готов выступить перед россиянами - росСМИ

02:46

Нардеп рассказал, когда бойцы "Украинского легиона" присоединятся к ВСУ

02:45

Нет связи, воды и света: появились удивительные подробности о боях под Курском

Реклама
02:29

Будут ли переговоры с РФ на фоне боев в Курской области: нардеп дал жесткий ответ

02:12

Есть ли угроза захвата крупных городов: Золотарев раскрыл новые планы РФВидео

02:06

Одесса исчезнет: ученые показали, что будет с Украиной после таяния ледников

01:43

Чем промыть стиральную машину от запаха и грязи: результат мгновенный

01:30

"Говоришь, я некрасивый?": как выглядел визажист Егор Андрюшин до трансформаций

01:14

У Украины - третье "золото": победу завоевал олимпиец Хижняк, подробностиФото

00:50

Королевский скандал: сыну кронпринцессы Норвегии предъявлено обвинение в нападении на женщину

00:32

Самый смертоносный пилот F-16 рассказал, как Украине контролировать небо в войне

00:26

Путинист Пригожин заступился за Пугачеву и Ротару

07 августа, среда
23:55

Зеленский предложил суровое наказание за участие в войне на стороне РФ

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кум
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять