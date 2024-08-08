Снижает шанс заболеть раком: 8 рекомендаций, почему стоит есть цуккини

Цуккини - незаменимый овощ для улучшения здоровья и настроения. А если употреблять в пищу регулярно, то улучшение работы всего организма не заставит ждать.

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Почему цукини - полезный овощ / коллаж: Главред, фото: pixabay

Цукини овощ не только питает микробиом кишечника, запускает процессы пищеварения, однако и укрепляет иммунитет, здоровье сердца и печени и нормализует нервную систему, пишет Parade. Предлагаем 8 преимуществ цуккини для здоровья.

1. Цуккини - отличный источник клетчатки

Диетолог Дебби Шарп советует включить цуккини в рацион, ведь оно мгновенно увеличивает количество клетчатки, которую вы получаете.

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Шарп проводит параллель с чашкой макарон и заявляет, что цуккини содержит вдвое больше клетчатки. Однако диетолог Дебби Мерфи предостерегает, что все зависит от того, какой именно тип вы заменяете. Потому что, к примеру, макароны из цельной пшеницы на самом деле содержат больше клетчатки, чем цуккини.

2. Это хорошая низкоуглеводная альтернатива макаронам

Если сравнить, то чашка цукини содержит шесть граммов углеводов, тогда как чашка макарон - 60 граммов. Таким образом лапша из цуккини содержит гораздо меньше углеводов, что может помочь поддержать здоровую потерю веса.

3. Употребление цуккини полезно для сердца

Мерфи приводит несколько причин, почему цуккини поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы.

Ключ спрятан в вышеупомянутой клетчатке.

"Доказано, что диета, богатая продуктами с высоким содержанием клетчатки, такими как цуккини, снижает риск сердечных заболеваний", - говорит она.

В составе цуккини содержится много пектина, типа растворимой клетчатки, которая может помочь снизить уровень "плохого" холестерина ЛПНП.

Также цуккини полезны для сердца, потому что в них содержится витамин С. Их питательное вещество помогает предотвратить окислительный стресс. Также этот овощ содержит лютеин и зеаксантин - антиоксиданты, которые также связаны с защитой сердца.

4. Цуккини полезны для зрения

Однако лютеин и зеаксантин, полезны не только для сердца, но и для зрения.

"Цуккини является хорошим источником антиоксидантов, таких как лютеин и зеаксантин, которые могут снизить риск возрастных заболеваний глаз, таких как дегенерация желтого пятна", - говорит Мерфи.

Также цуккини также содержат витамин А, еще одно важное питательное вещество для здоровья глаз.

5. Полезно для мозга

Добавьте цукини в свой список продуктов, если хотите защитить свой мозг от функций и болезни Альцгеймера.

"Существуют многообещающие доказательства того, что диета с высоким содержанием фруктов и овощей, богатых антиоксидантами, таких как цуккини, может помочь снизить риск развития болезни Альцгеймера и деменции", - говорит Мерфи.

Также для работы мозга важны витамины группы В, они тоже есть в цукини.

6. Цуккини особенно полезно есть беременным

Во время беременности тоже важно есть цуккини. Овощ содержит фолат, который является особенно важным питательным веществом, когда женщина в положении. Это питательное вещество играет важную роль в росте и восстановлении клеток.

"Фолаты важны для энергетического обмена, и особенно важны на ранних сроках беременности для предотвращения дефектов нервной трубки", - говорит Шарп.

"Низкий уровень фолатов может увеличить риск дефектов нервной трубки во время беременности", - добавляет Мерфи.

7. Цуккини увлажняет

Не секрет, что цуккини - супергидратирующая пища, ведь состоит из 80-90% воды (даже в вареном виде). Особенно полезно есть этот овощ летом, чтобы спастись от жары и обезвоживания.

8. Регулярное употребление цуккини может помочь защититься от хронических заболеваний

Этот овощ содержит много антиоксидантов, а, следовательно, регулярное употребление цукини может помочь защитить организм от воспаления и заболеваний, включая рак.

Цуккини точно стоит добавить в свой рацион благодаря многочисленным преимуществам для здоровья и универсальности.

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