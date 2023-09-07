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Стейк получится нежным: выбираем самое подходящее мясо

Яна Ставская
7 сентября 2023, 20:14 обновлено 7 сентября, 20:25
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Готовите стейк впервые? Тогда поинтересуйтесь, какой стейк самый вкусный, сочный и нежный, и как резать мясо на стейк.
Стейк получится нежным: выбираем самое подходящее мясо
Узнавайте, какое мясо лучше на стейк / Коллаж Главреда: фото ua.depositphoto

Не всегда стейк получается нежным и мягким, даже если у вас многолетний опыт в готовке. Все будет зависить в итоге от мяса, которое вы выберете для блюда. Главред рассказывает, что взять на стейк.

Чтобы избежать неприятностей, перед готовкой мясо должно "отдохнуть", то есть, его необходимо прогреть до комнатной температуры. Кроме того, следует позаботиться о маринаде, но самое главное - правильно выбрать кусок мяса.

Вот какое мясо на стейк лучше всего выбрать:

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  • говядина (стейк "рибай", филе-миньон (тонкая часть вырезки), стейк "стриплойн" (спинная часть);
  • свинина (свинная вырезка, филейная часть свинины);
  • баранина (бараньи ребра);
  • курятина (куриная грудка);
  • рыба (лучше всего - лосось).

В любом случае необходимо тщательно следить за всем процессом приготовления, чтобы не упустить ни одну мелочь.

Какой стейк выбрать в первый раз - советы

Чтобы не испортить блюдо, осторожно выбирайте основной ингредиент. Ведь мясо может получиться жестким и невкусным.

Например, мясные волокна могут быть причиной, почему стейк из свинины жесткий.

В первый раз лучше всего для гриля выбрать свинину (она меньше всего требует от вас особового внимания). Опытные повара советуют покупать свинную вырезку или филе. Эти куски обычно содержат меньше жира и имеют более нежную текстуру, что делает их идеальными для жарки или гриля.

Какой самый нежный стейк - обратите внимание на эти критерии

Важно выбирать мясо с хорошей мраморностью, так как это добавляет сочности и вкуса стейку. Мраморность - это мелкие жировые прожилки внутри мяса. Они придают мясу богатый вкус и увлажняют его во время приготовления.

При выборе свиного стейка также обратите внимание на его свежесть. Мясо должно быть светло-розовым и без признаков неприятного запаха.

Не забывайте, что для приготовления свиного стейка важно правильно его обработать, приправить и выбрать метод приготовления, чтобы достичь желаемой степени прожарки и насыщенного вкуса.

говядина
Читайте на Главреде, какая самая вкусная часть свинины / Pixabay/Shutterbug75

Как резать мясо на стейк - получится, как в ресторане

Если вы хотите стейк толщиной, например, 2,5 см, используйте линейку или мерную ленту, чтобы измерить и отметить желаемую толщину на куске мяса.

Начните резать мясо под углом к его волокнам. Это поможет стейку оставаться нежным и сочным после приготовления. Угол резки может варьироваться в зависимости от вида мяса и вашего предпочтения, но обычно он составляет около 45 градусов.

Режьте мясо с уверенными движениями, стараясь сделать все куски стейка одинаковой толщины. Постарайтесь избегать многократных проходов ножа через мясо, так как это может повлиять на его текстуру и соки.

Вы можете позаботиться и о том, что взять на стейк: добавьте к приготовленному мясу соль, перец, специи и масло.

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