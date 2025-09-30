Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке отца с сыном за 21 секунду

Виталий Кирсанов
30 сентября 2025, 05:50
346
Головоломки повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Задания "Найдите отличия" - одни из самых популярных у читателей головоломок. Эти головоломки предлагают читателям найти едва заметные различия между двумя одинаковыми на первый взгляд картинками, пишет Jagranjosh.

Готовы попробовать? Внимательно посмотрите на два изображения отца с сыном, катающихся на велосипеде. На первый взгляд, эти две картинки кажутся почти идентичными. На самом деле они не одинаковы; отличий всего 3, и задача - найти их за 21 секунду.

Некоторые различия настолько очевидны, что сразу привлекают внимание, в то время как сложные отличия трудно обнаружить, и для их решения требуется отличная наблюдательность.

видео дня
головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Ограничение по времени ещё больше повышает популярность этих головоломок, поскольку они проверяют ваше терпение, концентрацию и способность замечать мельчайшие детали.

Вам удалось найти все три отличия?

Поздравляем тех, кто это сделал: у вас отличные навыки наблюдения.

Те, кто не смог найти их, могут проверить решение ниже.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Армия РФ оккупировала Полтавку в Донецкой области и продвинулась на Запорожье – DeepState

Армия РФ оккупировала Полтавку в Донецкой области и продвинулась на Запорожье – DeepState

06:47Фронт
"России стоит проснуться": Вэнс раскрыл детали решения по Tomahawk для Украины

"России стоит проснуться": Вэнс раскрыл детали решения по Tomahawk для Украины

02:08Мир
Только два условия: ветеран объяснил, что заставит Кремль сесть за стол переговоров

Только два условия: ветеран объяснил, что заставит Кремль сесть за стол переговоров

00:08Война
Реклама

Популярное

Ещё
Украину накроет мокрый снег и ударит мороз: синоптики предупредили о шторме

Украину накроет мокрый снег и ударит мороз: синоптики предупредили о шторме

Китайский гороскоп на завтра 30 сентября: Лошадям - ошибки, Драконам - гнев

Китайский гороскоп на завтра 30 сентября: Лошадям - ошибки, Драконам - гнев

Лицо поплыло: запроданка Повалий решила измениться до неузнаваемости

Лицо поплыло: запроданка Повалий решила измениться до неузнаваемости

Гороскоп на завтра 30 сентября: Близнецам - неожиданная встреча, Весам - развлечения

Гороскоп на завтра 30 сентября: Близнецам - неожиданная встреча, Весам - развлечения

Известный украинский актер публично послал Тараса Цымбалюка - что случилось

Известный украинский актер публично послал Тараса Цымбалюка - что случилось

Последние новости

07:10

Где три различия между женщинами с собачкой: самая сложная загадка на проверку внимательности

06:47

Армия РФ оккупировала Полтавку в Донецкой области и продвинулась на Запорожье – DeepState

06:10

Переиграть карибский кризис: в какую игру играет Путин?мнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке отца с сыном за 21 секунду

05:37

Настоящее печеночное наслаждение: рецепт невероятно вкусного блюда за 20 минут

Половина России сбежится грабить Москву: Загородний – о том, как Украина приближает смерть РФПоловина России сбежится грабить Москву: Загородний – о том, как Украина приближает смерть РФ
05:14

Не нужно возвращать: Сумская сделала 23-летней дочери щедрый подарок

04:35

Любовь накроет с головой: три знака зодиака в октябре найдут свою вторую половинку

04:01

Когда будет новый обстрел Украины: названа дата

03:30

Гороскоп на октябрь 2025: один знак зодиака ждет шикарный месяцВидео

Реклама
03:09

Путин послал сигнал Западу по Украине - какая цель Кремля и чего ждать дальшеВидео

02:45

Почему нужно убрать в доме и сменить постель 30 сентября: приметы в этот день

02:32

Три знака зодиака получат бешеную удачу этой осенью - кому будет везти с октября

02:08

"России стоит проснуться": Вэнс раскрыл детали решения по Tomahawk для Украины

01:04

5 знаков зодиака, которые станут успешными предпринимателями

00:59

"Лучший ответ Орбану": Еврокомиссия назвала, что разблокирует вступление Украины в ЕС

00:08

Только два условия: ветеран объяснил, что заставит Кремль сесть за стол переговоров

29 сентября, понедельник
23:03

"Новая порция" Patriot: Писториус анонсировал, когда и сколько систем получит Украина

22:55

Гривня резко "упала": новый курс валют на 30 сентября

22:20

Известный украинский актер публично послал Тараса Цымбалюка - что случилось

22:09

Размер имеет значение: ученые назвали самое большое существо в мире

Реклама
22:02

Черный не единственный: исследование показало, какие цвета авто повышают аварийность

22:01

Трамп объявил мирный план для завершения войны в Газе - что предполагается

21:44

Пошли вперед и уничтожили тысячи оккупантов - Зеленский сообщил об успехе на фронте

21:31

Тот самый самый салат Бунито из Челентано - мгновенно исчезает со стола

21:10

Гороскоп для Львов на октябрь 2025: месяц ярких встреч и судьбоносных событийВидео

21:06

Не только перец: ТОП-10 продуктов, которые вызывают ожоги, слезы и электрический ток во рту

21:05

Ребров принял решение по Панатинаикосу: останется ли он в сборной

21:03

Питер Тодд в Украине: визит в детские дома Харькова

20:45

Совсем не библейский - ученые раскрыли, каким будет Апокалипсис и что уничтожит человечество

20:38

Гороскоп для Раков на октябрь 2025: самые опасные и самые удачные дни месяца

20:32

"Украина потеряла суверенитет, Украина исчезнет": Орбан "взорвался" наглыми заявлениямиВидео

20:17

Блеск без химии – кран засияет: хитрый способ быстрой очистки за копейкиВидео

20:10

Он очень вкусный и сытный: быстрый рецепт салата с секретной начинкой

20:02

США дали "зеленый свет": эксперт раскрыл, какое "новое" оружие полетит в глубь РФ

19:19

Прощай, плесень и запах: люди массово выбирают одно средство очистки стиралкиВидео

19:15

Проблемы "Дарницы" с продажами связаны с высокими ценами, а не со "сговором" аптек - экономист

19:10

Как выборы в Молдове стали серьезным сигналом для Кремля?мнение

19:05

Осенний щит для голубики: три простых шага, которые спасут кусты от зимних болезнейВидео

18:59

Гороскоп для Близнецов на октябрь 2025: любовь, радость и новые горизонтыВидео

18:58

Россияне атакуют центр Киева - в столице раздаются масштабные взрывы

Реклама
18:38

F-16, Mirage и не только: анонсирована передача Украине нового типа самолетов

18:29

Украину накроет мокрый снег и ударит мороз: синоптики предупредили о шторме

18:21

Соседям можно даже не мечтать: почему Закарпатье - не Венгрия

18:18

Женщина завела обычного щенка, но с питомцем произошли невероятные измененияВидео

18:12

Как выбрать коричневую помаду: простые правила помогут найти ваш оттенок

18:05

Безопасного места в РФ больше нет: Украина пригрозила мощными ударами

17:26

"Мы набрали обороты": Сибига назвал обнадеживающий срок окончания войны

17:25

Гора сочных котлет без грамма мяса — вся семья будет сыта

17:20

Уже летят "Шахеды": РФ в ближайшее время может обстрелять Украину

17:12

Россию можно выбить из войны: эксперт объяснил, что должна делать Украина

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять