Треск, шорох и пропажа вещей: как угомонить духа, если он сердится или шалит

Анна Ярославская
10 октября 2025, 03:30
Домовой может подшучивать над домочадцами. Также он может и разозлиться.
Домовой
Домовые особенно активны ночью / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Кто такой домовой и как он выглядит
  • Как понять, что домовой злится
  • Что сделать, чтобы задобрить домового

Наши предки верили, что в каждом доме есть домовой - дух, который следит за порядком и оберегает всех домочадцев. Как же понять, что дома есть домовой, и что он не любит - рассказали на канале YouTube- канале Характерник.

Если вам интересно, какие приметы про веник существовали, как правильно с ним обращаться, чтобы привлечь удачу и благополучие в дом и отвести беду, читайте материал: Что надо знать, чтобы в доме всегда были деньги и удача.

Как узнать, что дома живет домовой

Многие задаются вопросом: домовой в доме - это хорошо или плохо? Первое, что нужно знать, домовой – это не зло, а немного хитроватый и игривый дух в славянской мифологии.

"Старые украинские семьи относились к нему с уважением. Его не видно, но присутствие ощущается – треск, шорох, тихие звуки, словно кто-то ходит по дому", - рассказали на канале.

Считалось, что домовой охраняет дом и семью, заботится о порядке, оберегает от нечисти и болезней.

Обычно он маленький и мохнатый, с бородой. Похож на старого мужчину или куклу.

Что не любит домовой в квартире

Домовой любит чистоту. Если в доме беспорядок, он сердится, может переворачивать вещи и прятать мелочи. Особенно активен ночью. Он может переставлять предметы, хлопать дверью, постукивать на кухне.

Ни в коем случае нельзя оскорблять домового.

Ссоры, ругательства или грязь в доме раздражают его. В этом случае могут происходить мелкие неприятности.

Что любит домовой

Домовой особенно любит, если ему оставляют угощение: немного молока, крупы или сахара.

"Если что-то исчезло, а потом появилось – это домовой забавляется. А неожиданный треск или стуки в доме – знак, что он напоминает о себе", - добавили на канале.

Смотрите видео - Как понять, что дома есть домовой:

Как писал Главред, фигурки в виде ангелов - один из самых популярных подарков среди сувениров. Обычно они играют символическую роль, а не просто для декора. Известно, что фигурки ангелов часто являются мощным талисманом. Специалисты по фен-шуй считают, что статуэтки ангелочков олицетворяют душевное спокойствие. Читайте - какие статуэтки нельзя держать дома?

Об источнике: Kharakternyk_show

YouTube-канал Характерник – Kharakternyk_show публикует ролики о прогнозах, пророчествах, духовно-мистическом содержании, комментариях на события.

В контенте — темы религии, войны, пророчеств, мистики.

На Facebook канал публикует посты под названием "Характерник Шоу", часто с тематикой природы, погоды, мистики.

