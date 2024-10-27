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Ужасные события в 2025 году: Ванга и Нострадамус сделали одинаковое предсказание

Даяна Швец
27 октября 2024, 10:00
624
В 2025 году "земли Европы" охватят "жестокие войны".
ванга
Стало известно страшное пророчество провидцев / Коллаж: Главред, фото: скрин, фото pixabay.com

О чем идет речь в материале:

  • Что предсказывала Ванга для Европы
  • О чем рассказывают пророчества Нострадамуса

На 2025 год и французский астролог Нострадамус, и слепая провидица из Болгарии Ванга сделали одинаковое предсказание. Как рассказали самые известные провидцы прошлого, Европу будут ждать войны и другие ужасные события.

Об этом пишет издание Daily Mail.

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Ванга, которая умерла в 1996 году, предсказывала Третью мировую войну и конфликт в Европе, который, по ее словам, начнется в 2025 году и серьезно уменьшит население континента.

Известная как Баба Ванга, она потеряла зрение в 12 лет и оставила пророчества вплоть до 5079 года, когда, по ее мнению, наступит конец света.

Кто такая Ванга

Вангелия Пандева Гуштерова более известная как Ванга и баба Ванга - слепая болгарская женщина, которой приписывают дар предвидения, пишет Википедия.

Большую часть жизни прожила в городе Петриче на стыке трех границ (Болгария, Греция, Северная Македония). Последние двадцать лет жизни принимала посетителей в селе Рупите.

По заявлениям последователей, Ванга была способна как с большой точностью определить заболевания людей, так и предсказывать их дальнейшую судьбу.

По сообщениям самой Ванги, своими способностями она обязана каким-то невидимым существам, происхождение которых она не могла объяснить.

Ванге приписывают различные предсказания, которые часто противоречат друг другу. Существуют документально не подтвержденные мнения, что Ванга предсказала смерть Сталина, аварию на Чернобыльской АЭС, победу Бориса Ельцина на президентских выборах 1996 года, террористические акты 11 сентября 2001 года, смерть принцессы Дианы и распад Советского Союза.

В то же время Нострадамус, французский астролог XVI века, писал, что в 2025 году "земли Европы" охватят "жестокие войны".

Его сборник пророчеств, "Центурии", впервые вышел в свет в Лионе в 1555 году и базировался на астрологических расчетах.

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