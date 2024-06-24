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2 лучших способа устранить проблему навсегда: что делать, чтобы в погребе не было сырости

Алёна Воронина
24 июня 2024, 01:35
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Главное, чтобы была установлена правильная вентиляция. Но если влажность все равно возникла, избавиться от грибка и плесени можно и с помощью 2 простых средств.
Погреб
Что делать, чтобы в погребе не было сырости/ коллаж: Главред, фото: скрин

Сырость в погребе или подвале - довольно распространенная проблема. Чтобы она не возникала, в первую очередь стоит позаботиться о том, чтобы в этих помещениях была установлена правильная вентиляция - тогда не будет проблем с грибком и плесенью, которые могут возникнуть из-за влажности.

Автор YouTube-канала "Корисне TV" поделился своими методами, как сделать, чтобы погреб был сухим. Есть два способа, чем обработать погреб от сырости и плесени.

Отмечается, если в погребе или подвале есть нормальная вентиляция, а проблема всё равно возникла, то ее можно попробовать устранить с помощью народных средств.

Первоначально понадобится белизна - в ней присутствует хлор, который за считанные секунды уничтожает грибок. Для обработки погреба потребуется 1-2 л этого средства, ведь оно будет использоваться в чистом виде, без разведения. Также понадобится емкость для опрыскивания, в которую поместится такое количество средства.

"Также не стоит забывать о мерах безопасности - нужен хороший респиратор, очки и резиновые перчатки. Кроме этого, одежда должна закрывать открытые участки тела, чтобы белизна не попало на кожу. Это обязательно, ведь не нужно в борьбе с грибком навредить себе", - отметил автор видео.

Белизну нужно залить в емкость с пульверизатором и опрыскать стены и потолок в погребе.

Но это лишь первый этап обработки поверхностей в этом помещении. Примерно через сутки после этого нужно приступить ко второму этапу - покрытию поверхностей известью.

Нужно обработать известью потолок и стены. Гашеную известь можно приобрести в строительных магазинах. Если у вас есть негашеная известь, то она погасится, когда вы будете разбавлять ее водой. Лучше разбавить до консистенции сметаны - чтобы известь не была такой жидкой, как вода.

"Тем самым вы будете подсушивать ваш погреб и уничтожать грибок. Если вы сделаете всё таким образом, то грибка у вас в погребе не будет. Я имею в виду - сделать нормальную вентиляцию, на зиму не закрывать устьица, пройтись белизной и известью", - отметил автор видео.

Смотрите видео о том, что делать, чтобы в погребе не было сырости:

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