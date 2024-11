Вы узнаете:

Соль - незаменимый продукт, который ежедневно присутствует на наших кухнях, но появляется все больше вопросов о ее видах и влиянии на здоровье. Есть ли польза в дорогих разновидностях соли, таких как каменная или розовая гималайская, или обычная поваренная соль остается лучшим выбором? О том, чем отличается поваренная соль от каменной рассказала в своем видео в Facebook популярный нутрициолог Кинита Кадакия Патель.

Поваренная и каменная соль имеют схожий химический состав: обе преимущественно состоят из натрия хлорида (NaCl). Однако каменная соль, меньше подвергается обработке, и содержит больше природных минералов, как отмечает нутрициолог Кинита Кадакия Патель:

"Обе они являются хлоридом натрия, но менее обработанная каменная соль содержит немного больше минералов, что очень полезно для здоровья", - указывает она.

Смотрите видео о том, чем поваренная соль отличается от обычной:

Хотя каменная соль популярна за содержание микроэлементов, таких как кальций, калий и магний, ее польза в поддержании здоровья ограничена, ведь даже в суточной норме соли эти микроэлементы присутствуют в незначительном количестве.

Поваренную соль добывают из подземных соляных пластов, после чего ее очищают и обогащают йодом, жизненно важным для работы щитовидной железы. Она также содержит добавки против слеживания, что позволяет ей оставаться сыпучей:

"В поваренную соль добавляют йод... а также искусственные вещества, предотвращающие образование комков", - отмечают эксперты New York Times в видео на YouTube.

Смотрите видео о том, чем поваренная соль отличается от морской:

Таким образом, поваренная соль становится источником йода, что критически важно для тех, кто не получает этот микроэлемент из других продуктов.

"Нет никакой существенной пользы для здоровья от выбора одной соли над другой. Обе содержат одинаковое количество натрия", - отмечают в New York Times.

Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.