Чем отличается поваренная соль от каменной: какая самая полезная соль для блюд

Поваренная и каменная соль, хотя и являются похожими соединениями, имеют отличия в составе и свойствах, что влияет на их пользу и применение в кулинарии.

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Чем отличается поваренная соль от каменной - какая самая полезная соль / Коллаж Главред, фото: УНИАН, pexels

Вы узнаете:

Какие есть виды соли

Чем поваренная и морская соль отличается от обычной

Какая соль самая полезная

Соль - незаменимый продукт, который ежедневно присутствует на наших кухнях, но появляется все больше вопросов о ее видах и влиянии на здоровье. Есть ли польза в дорогих разновидностях соли, таких как каменная или розовая гималайская, или обычная поваренная соль остается лучшим выбором? О том, чем отличается поваренная соль от каменной рассказала в своем видео в Facebook популярный нутрициолог Кинита Кадакия Патель.

Чем поваренная соль отличается от обычной

Поваренная и каменная соль имеют схожий химический состав: обе преимущественно состоят из натрия хлорида (NaCl). Однако каменная соль, меньше подвергается обработке, и содержит больше природных минералов, как отмечает нутрициолог Кинита Кадакия Патель:

"Обе они являются хлоридом натрия, но менее обработанная каменная соль содержит немного больше минералов, что очень полезно для здоровья", - указывает она.

Смотрите видео о том, чем поваренная соль отличается от обычной:

Хотя каменная соль популярна за содержание микроэлементов, таких как кальций, калий и магний, ее польза в поддержании здоровья ограничена, ведь даже в суточной норме соли эти микроэлементы присутствуют в незначительном количестве.

Что известно о Кинита Кадакия Патель Кинита Кадакия Патель - практикующий спортивный диетолог, преподаватель, колумнист, основательница MEALpyramid. MEALpyramid - это консультационный центр по вопросам питания, специализирующийся на спортивных диетах с двумя центрами в Мумбаи, Индия.

Имеет степень бакалавра и аспиранта по диетологии с исследованиями в области спортивного питания.

Чем поваренная соль отличается от морской - какую соль лучше использовать в пищу

Поваренную соль добывают из подземных соляных пластов, после чего ее очищают и обогащают йодом, жизненно важным для работы щитовидной железы. Она также содержит добавки против слеживания, что позволяет ей оставаться сыпучей:

"В поваренную соль добавляют йод... а также искусственные вещества, предотвращающие образование комков", - отмечают эксперты New York Times в видео на YouTube.

Смотрите видео о том, чем поваренная соль отличается от морской:

Таким образом, поваренная соль становится источником йода, что критически важно для тех, кто не получает этот микроэлемент из других продуктов.

"Нет никакой существенной пользы для здоровья от выбора одной соли над другой. Обе содержат одинаковое количество натрия", - отмечают в New York Times.

Что известно о The New York Times? The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

Морская соль добывается путем испарения морской воды, что придает ей отличный от поваренной соли химический состав, отмечает доцент кафедры пищевых технологий НУ "Черниговская политехника" Оксана Гуменюк в комментарии "Суспільному"

"Использовать морскую соль для консервации можно, однако нет гарантии, что качество продукта будет такое же, как и в случае использования каменной соли", - отмечает эксперт.

В ней присутствует природный йод и ряд других минералов, а также частицы водорослей, что делает ее состав труднопрогнозируемым для консервации.

Поскольку химический состав воды в разных морях отличается, морская соль разных производителей имеет разный набор макро- и микроэлементов, что влияет на качество маринованных продуктов. Кроме того, уровень солености морской соли не является постоянным, а потому использование ее для консервации может привести к пересолу или недосолу заготовок.

Для чего применяется поваренная соль

Поваренная соль изготавливается путем очистки каменной соли, во время которой удаляются практически все примеси и микроэлементы, в результате чего она на 97 % и более состоит из чистого натрия хлорида.

"Такая соль без каких-либо добавок идеально подходит для консервирования и засолки", - говорит Оксана Гуменюк.

Чтобы избежать слеживания и образования комков, особенно в соли мелкого помола, к ней добавляют гексацианоферат калия (Е536). Однако, такая добавка делает поваренную соль непригодной для консервирования и засолки.

Для чего применяется каменная соль

Что касается каменной соли, то это не отдельный вид, а большой класс соли, рассказывает Оксана Гуменюк.

Каменная соль не является отдельным видом, а составляет большой класс солей, объясняет Оксана Гуменюк. Часто под этим названием понимают белую поваренную соль крупного помола, которая обычно продается в плотных прямоугольных упаковках по 1 килограмму. Она преимущественно белого цвета, но может иметь также серый или желтоватый оттенок и, как правило, содержит примеси.

"Причем если они ярко выражены, это может стать основанием выделения отдельного вида, например, черная или розовая гималайская соль. Гималайская соль, в сравнении с поваренной, содержит больше минеральных веществ, таких как кальций, железо, калий, магний и других полезных элементов, а натрия в ней меньше, чем в обычной соли - примерно 15-20%", - указывает она.

Цветные варианты каменной соли могут содержать вещества, влияющие на качество консервации, и обычно стоят дороже.

Что известно об Оксане Гуменюк Оксана Гуменюк - доцент кафедры пищевых технологий НУ "Черниговская политехника".

Какая соль самая полезная

Поваренная и каменная соль, хотя и являются соединениями хлорида натрия, имеют различия в составе и свойствах, что влияет на их пользу и применение в кулинарии.

Мнение о значимости выбора между разновидностями соли высказывает и доктор Каран, хирург Национальной службы здравоохранения в своем видео на YouTube. Он отмечает, что разница в пользе для здоровья минимальна, поскольку все типы соли имеют одинаковую основу:

"1-2% минералов, содержащихся в этих солях, имеют незначительное влияние на здоровье в целом по сравнению с поваренной солью. Соли с низким содержанием натрия также могут быть полезными для людей с высоким кровяным давлением", - подчеркивает Каран.

Смотрите видео о том, какая соль самая полезная:

Что известно о YouTube канале "Dr Karan" YouTube канал "Dr Karan" - популярный медицинский ресурс, созданный доктором Караном Раджем, который является хирургом и преподавателем из Великобритании. Канал известен доступными объяснениями медицинских тем, полезными советами по охране здоровья, опровержением мифов о питании, а также ответами на актуальные вопросы о медицине и образе жизни. Видео часто построены в формате коротких, информативных клипов, которые легко понять и доступны для широкой аудитории. Аудитория канала - более 2,13 миллиона пользователей.

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