Что делать, если разлилось масло: лайфхак для быстрой уборки

Анна Косик
20 сентября 2025, 04:02
17
Не обязательно часами отмывать пол от масла, ведь есть значительно более простой способ.
Растительное масло
Как убрать разлитое масло с поверхности / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Чем отмывать разлитое масло
  • Почему нельзя надолго оставлять соль на поверхности

На кухне рассыпать что-то, или разлить - дело привычное. Но когда по неосторожности на полу, или поверхности оказывается большая "лужа" масла, это становится проблемой.

Отмыть такое количество жира достаточно сложно и этот процесс требует немало времени. Но только если не знать о лайфхаке, которым поделилась в TikTok украинский блогер Диана Головец, пишет Главред.

видео дня

Чем быстро отмыть масло

Блогер говорит, что отмыть масло с поверхности можно легко с помощью обычной соли. Ею надо посыпать пятно и подождать несколько минут.

"Соль абсорбирует масло и убрать будет значительно легче", - отметила Головец.

При этом важно учитывать несколько нюансов: соль нельзя оставлять надолго и сильно тереть ею по столу, или другой мебели. А все потому, что соль может повредить некоторые поверхности.

Смотрите видео, как убрать разлитое масло с поверхности:

@dianagologovets Один из тех советов "почему я раньше этого не знала" ✨ Если разлила масло - не паникуй. Просто немного соли сверху, и все чисто ? Но не оставляй надолго и не три сильно → соль может поцарапать нежные поверхности ? #gologovets_видео#полезныесоветы#лайфхаки#лайфхак#идеидлядома#лайфхакдлядома#полезныесоветы♬ оригинальный звук - Diana_gologovets

О персоне: Диана Головец

Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

растительное масло лайфхак
