Что делать, если разлилось масло: лайфхак для быстрой уборки

Вы узнаете:
- Чем отмывать разлитое масло
- Почему нельзя надолго оставлять соль на поверхности
На кухне рассыпать что-то, или разлить - дело привычное. Но когда по неосторожности на полу, или поверхности оказывается большая "лужа" масла, это становится проблемой.
Отмыть такое количество жира достаточно сложно и этот процесс требует немало времени. Но только если не знать о лайфхаке, которым поделилась в TikTok украинский блогер Диана Головец, пишет Главред.
Чем быстро отмыть масло
Блогер говорит, что отмыть масло с поверхности можно легко с помощью обычной соли. Ею надо посыпать пятно и подождать несколько минут.
"Соль абсорбирует масло и убрать будет значительно легче", - отметила Головец.
При этом важно учитывать несколько нюансов: соль нельзя оставлять надолго и сильно тереть ею по столу, или другой мебели. А все потому, что соль может повредить некоторые поверхности.
Смотрите видео, как убрать разлитое масло с поверхности:
@dianagologovets Один из тех советов "почему я раньше этого не знала" ✨ Если разлила масло - не паникуй. Просто немного соли сверху, и все чисто ? Но не оставляй надолго и не три сильно → соль может поцарапать нежные поверхности ? #gologovets_видео#полезныесоветы#лайфхаки#лайфхак#идеидлядома#лайфхакдлядома#полезныесоветы♬ оригинальный звук - Diana_gologovets
Вас может заинтересовать:
- Накипь с чайника исчезнет без следа: нужно всего 15 минут и одно простое действие
- Что делать, когда орхидея не цветет: лайфхак, который спасет растение
- Плесень в ванной исчезнет после одного простого средства: даже тереть не придется
О персоне: Диана Головец
Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред