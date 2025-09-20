Что делать, если разлилось масло: лайфхак для быстрой уборки

Не обязательно часами отмывать пол от масла, ведь есть значительно более простой способ.

Как убрать разлитое масло с поверхности / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

На кухне рассыпать что-то, или разлить - дело привычное. Но когда по неосторожности на полу, или поверхности оказывается большая "лужа" масла, это становится проблемой.

Отмыть такое количество жира достаточно сложно и этот процесс требует немало времени. Но только если не знать о лайфхаке, которым поделилась в TikTok украинский блогер Диана Головец, пишет Главред.

Чем быстро отмыть масло

Блогер говорит, что отмыть масло с поверхности можно легко с помощью обычной соли. Ею надо посыпать пятно и подождать несколько минут.

"Соль абсорбирует масло и убрать будет значительно легче", - отметила Головец.

При этом важно учитывать несколько нюансов: соль нельзя оставлять надолго и сильно тереть ею по столу, или другой мебели. А все потому, что соль может повредить некоторые поверхности.

О персоне: Диана Головец Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

