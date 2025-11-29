Испортите себе праздник: где нельзя ставить елку

Есть три места в доме, где лучше не ставить живую елку или сосну.

Вы узнаете:

Где не стоит ставить живую елку

Какие места в доме "любит" новогодняя красавица

Новогодние праздники уже не за горами. До любимого многими праздника осталось чуть больше месяца, но елку украинцы начнут ставить значительно раньше. Главред выяснил, чтобы не испортить себе праздник, есть три места в доме, где лучше не ставить новогоднюю красавицу.

Оказывается, некоторые места в доме могут фактически "убить" вашу живую елку, прежде чем пробьют куранты, пишут на портале Better Homes & Gardens.

Рождественские елки очень быстро осыпаются, если в помещении слишком жарко. Дело в том, что теплый воздух вытягивает влагу из иголок, и уже через несколько дней дерево из зеленого становится коричневым. Поэтому лучше не ставить елку возле камина, радиатора и вентиляционных отверстий.

В частности, многие дома отапливаются радиаторами, которые работают на горячей воде или паре и обеспечивают комфортное тепло. Однако размещение елки рядом с радиатором приведет к ее быстрому высыханию. То же касается и камина. Новогодняя красавица ненавидит источники тепла.

При установке елки еще обращайте внимание на вентиляционные отверстия. Если они есть в комнате, то лучше всего установить елку на расстоянии не менее одного метра от этого отверстия.

Таким образом, чтобы елка как можно дольше простояла и не осыпалась, ее лучше всего установить в прохладном помещении и поддерживать в нем влажность во время праздников.

Что такое Better Homes & Gardens? Better Homes & Gardens - издание, которое было создано в 1922 году в Де-Мойне, штат Айова. В течение ста лет Better Homes & Gardens является незаменимым ресурсом идей для дома, блюд и рецептов для повседневных и особых случаев, а также садовых ноу-хау, с которыми невозможно конкурировать, говорится на их сайте.

