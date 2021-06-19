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Как ухаживать за орхидеей Фаленопсис, чтобы она цвела долго

19 июня 2021, 03:36

Какой нужен уход за орхидеей после покупки – советы для начинающих и не только – собрал Главред.

Как ухаживать за орхидеей Фаленопсис, чтобы она цвела долго
Как ухаживать за орхидеей Фаленопсис, чтобы она цвела долго / 1zoom.ru

Красивая и яркая орхидея Фаленопсис цвести способна круглый год. Если, конечно, создать ей необходимые условия.

Правильный температурный режим и полив – главные пункты списка "Как ухаживать за орхидеей Фаленопсис". Растение это нежное и трепетное – но с ним вполне можно найти общий язык. При правильном уходе орхидея станет главным украшением домашней оранжереи.

Главред выяснил, как ухаживать за орхидеей в домашних условиях, чтобы она цвела долго на радость хозяевам.

  1. Уход за орхидеей после покупки
  2. Как поливать орхидею
  3. Как пересаживать орхидею
  4. Уход за орхидеей после цветения

  5. Уход за орхидеей после покупки

Орхидею лучше не оставлять под прямыми солнечными лучами. С другой стороны, и сильное затемнение ей противопоказано. Идеальный вариант – рассеянное освещение: например, летом через жалюзи, а зимой – с помощью дополнительной подсветки.

Оптимальная температура для орхидеи Фаленопсис – от 25 градусов до 32 градусов днем и 18-20 градусов по ночам.

Читайте такжеЗачем есть огурцы: когда они спасают и чем вредятЭто одна из самых теплолюбивых орхидей: большинство других видов предпочитают дневную температуру на уровне 18-22 градусов.

Первые несколько недель после покупки не стоит подкармливать растение – чтобы не переборщить с удобрениями. Начинать подкормку стоит после появления нового цветочка или во время цветения.

Подкормка орхидей должна осуществляться специализированными удобрениями (купить такие лучше в специальном магазине) примерно раз в каждые две-три недели – после того, как почва промылась в чистой воде. Идеальный вариант – на одной неделе промыть почву, на второй – добавить субстрат, через неделю – снова промыть.

Как поливать орхидею

Частота полива зависит от времени года:

  • летом, когда жарко – каждые два-три дня;
  • зимой нужно оставлять почву слегка засушенной.

Поливать нужно водой комнатной температуры.

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Как поливать орхидею во время цветения:

  • оставить горшок в емкости с водой на 30 минут (в тазике или даже ванне);
  • опрыскать нижнюю сторону листьев;
  • важно защитить от влаги розетку цветка и лепестки – иначе цветок погибнет, а на листьях появятся пятна.

Как пересаживать орхидею

Пересаживать орхидеи в новый горшок рекомендуется весной – ежегодно или даже раз в два года. Для этого нужно просто переместить комок с корнями растения в горшок большего размера или обновить субстрат.

Уход за орхидеей после цветения

Ухаживать за орхидеей после цветения нужно так:

  • сухой цветонос срезать под основание, если есть почки – то место среза приподнять на полтора сантиметра;
  • уменьшить объем подкормки и полива;
  • реже увлажнять в душе (максимум раз в месяц) и опрыскивать (раз в неделю).
цветы
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