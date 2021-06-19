Как ухаживать за орхидеей Фаленопсис, чтобы она цвела долго

Какой нужен уход за орхидеей после покупки – советы для начинающих и не только – собрал Главред.
Красивая и яркая орхидея Фаленопсис цвести способна круглый год. Если, конечно, создать ей необходимые условия.
Правильный температурный режим и полив – главные пункты списка "Как ухаживать за орхидеей Фаленопсис". Растение это нежное и трепетное – но с ним вполне можно найти общий язык. При правильном уходе орхидея станет главным украшением домашней оранжереи.
Главред выяснил, как ухаживать за орхидеей в домашних условиях, чтобы она цвела долго на радость хозяевам.
- Уход за орхидеей после покупки
- Как поливать орхидею
- Как пересаживать орхидею
- Уход за орхидеей после цветения
Уход за орхидеей после покупки
Орхидею лучше не оставлять под прямыми солнечными лучами. С другой стороны, и сильное затемнение ей противопоказано. Идеальный вариант – рассеянное освещение: например, летом через жалюзи, а зимой – с помощью дополнительной подсветки.
Оптимальная температура для орхидеи Фаленопсис – от 25 градусов до 32 градусов днем и 18-20 градусов по ночам.
Читайте такжеЗачем есть огурцы: когда они спасают и чем вредятЭто одна из самых теплолюбивых орхидей: большинство других видов предпочитают дневную температуру на уровне 18-22 градусов.
Первые несколько недель после покупки не стоит подкармливать растение – чтобы не переборщить с удобрениями. Начинать подкормку стоит после появления нового цветочка или во время цветения.
Подкормка орхидей должна осуществляться специализированными удобрениями (купить такие лучше в специальном магазине) примерно раз в каждые две-три недели – после того, как почва промылась в чистой воде. Идеальный вариант – на одной неделе промыть почву, на второй – добавить субстрат, через неделю – снова промыть.
Как поливать орхидею
Частота полива зависит от времени года:
- летом, когда жарко – каждые два-три дня;
- зимой нужно оставлять почву слегка засушенной.
Поливать нужно водой комнатной температуры.
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Как поливать орхидею во время цветения:
- оставить горшок в емкости с водой на 30 минут (в тазике или даже ванне);
- опрыскать нижнюю сторону листьев;
- важно защитить от влаги розетку цветка и лепестки – иначе цветок погибнет, а на листьях появятся пятна.
Как пересаживать орхидею
Пересаживать орхидеи в новый горшок рекомендуется весной – ежегодно или даже раз в два года. Для этого нужно просто переместить комок с корнями растения в горшок большего размера или обновить субстрат.
Уход за орхидеей после цветения
Ухаживать за орхидеей после цветения нужно так:
- сухой цветонос срезать под основание, если есть почки – то место среза приподнять на полтора сантиметра;
- уменьшить объем подкормки и полива;
- реже увлажнять в душе (максимум раз в месяц) и опрыскивать (раз в неделю).