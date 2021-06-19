Как ухаживать за орхидеей Фаленопсис, чтобы она цвела долго / 1zoom.ru

Красивая и яркая орхидея Фаленопсис цвести способна круглый год. Если, конечно, создать ей необходимые условия.

Правильный температурный режим и полив – главные пункты списка "Как ухаживать за орхидеей Фаленопсис". Растение это нежное и трепетное – но с ним вполне можно найти общий язык. При правильном уходе орхидея станет главным украшением домашней оранжереи.

Главред выяснил, как ухаживать за орхидеей в домашних условиях, чтобы она цвела долго на радость хозяевам.

Орхидею лучше не оставлять под прямыми солнечными лучами. С другой стороны, и сильное затемнение ей противопоказано. Идеальный вариант – рассеянное освещение: например, летом через жалюзи, а зимой – с помощью дополнительной подсветки.

Оптимальная температура для орхидеи Фаленопсис – от 25 градусов до 32 градусов днем и 18-20 градусов по ночам.

Читайте такжеЗачем есть огурцы: когда они спасают и чем вредятЭто одна из самых теплолюбивых орхидей: большинство других видов предпочитают дневную температуру на уровне 18-22 градусов.

Первые несколько недель после покупки не стоит подкармливать растение – чтобы не переборщить с удобрениями. Начинать подкормку стоит после появления нового цветочка или во время цветения.

Подкормка орхидей должна осуществляться специализированными удобрениями (купить такие лучше в специальном магазине) примерно раз в каждые две-три недели – после того, как почва промылась в чистой воде. Идеальный вариант – на одной неделе промыть почву, на второй – добавить субстрат, через неделю – снова промыть.

Частота полива зависит от времени года:

летом, когда жарко – каждые два-три дня;

зимой нужно оставлять почву слегка засушенной.

Поливать нужно водой комнатной температуры.

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Как поливать орхидею во время цветения:

оставить горшок в емкости с водой на 30 минут (в тазике или даже ванне);

опрыскать нижнюю сторону листьев;

важно защитить от влаги розетку цветка и лепестки – иначе цветок погибнет, а на листьях появятся пятна.

Пересаживать орхидеи в новый горшок рекомендуется весной – ежегодно или даже раз в два года. Для этого нужно просто переместить комок с корнями растения в горшок большего размера или обновить субстрат.

Ухаживать за орхидеей после цветения нужно так: