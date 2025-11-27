Укр
О химии можно забыть: простое натуральное средство уничтожает плесень мгновенно

Алексей Тесля
27 ноября 2025, 15:55
Существует простой и безопасный способ избавиться от этих следов без агрессивной бытовой химии.
Как избавиться от плесени / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Существует простой и безопасный способ избавиться от плесени
  • Эффективным натуральным средством считается обычный белый уксус

Зимой в доме часто появляется влажность, а вместе с ней — неприятная плесень. Это не только портит интерьер, но и может стать угрозой для здоровья.

К счастью, существует простой и безопасный способ избавиться от этих следов без агрессивной бытовой химии, пишет Express.

Главная причина появления сырости — конденсат: вода оседает на холодных поверхностях, создавая идеальные условия для роста грибка. Если же вы подозреваете, что проблема кроется в повреждённой крыше, стене или капиллярном подъёме влаги, понадобится помощь профессионала. Но если речь идёт лишь о локальных очагах плесени внутри дома, её можно устранить самостоятельно.

Одним из наиболее эффективных натуральных средств считается обычный белый уксус. Он идеально подходит для пористых материалов, куда влага проникает глубже. Благодаря уксусной кислоте средство разрушает корни грибка и мешает ему появляться снова.

Плесень любит щелочную среду, а уксус — кислый, что делает его естественным "антидотом". Дополнительный плюс — он быстро испаряется и помогает снизить влажность в помещении.

Как использовать уксус против плесени

  • Налейте белый уксус в распылитель.
  • Обильно нанесите его на поражённую зону.
  • Оставьте минимум на 15 минут — а лучше на час, чтобы он полностью разрушил споры.
  • Надев перчатки и маску, удалите разрыхлённые остатки плесени.
  • Промойте поверхность водой и тщательно высушите тканью.
  • После такой обработки следы грибка обычно сходят без усилий.

Как избежать повторного появления плесени

Лучшее профилактическое средство — контроль влажности. Регулярно проветривайте комнаты, особенно кухню и ванную. Следите за тем, чтобы окна не "плакали", устраняйте протечки и обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха. Именно сухость и хорошая вентиляция — главный враг чёрной плесени.

Как избавиться от плесени на стенах
/ Главред

Совет экспертов: как избавиться от налета в ванной

Всего одно простое обновление в ванной способно навсегда избавить от жёлтых разводов, налёта и плесени. Один из наиболее действенных способов — установить фильтр на душевую лейку. Такой фильтр уменьшает количество железа, минеральных примесей и химических осадков в воде, делая её значительно мягче.

Смотрите видео - как избавиться от плесени:

В сюжете рассказывается, что грибки лучше всего развиваются там, где темно и влажно, поэтому чаще всего они поселяются именно в подвалах, погребах и подпольях.

Чтобы остановить их распространение, важно изменить условия внутри помещения — понизить влажность, улучшить вентиляцию и обработать заражённые поверхности специальными или домашними составами

Ранее Главред писал о том, как быстро отчистить кран от известкового налета. Каким безопасным подручным средством можно вернуть блеск даже очень грязной сантехнике.

Ранее сообщалось о том, что известковый налет в туалете "растает" за 10 минут с помощью простого средства. Таким средством можно удалить налет в унитазе всего за несколько минут, а также предотвратить его повторное появление.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

