От магазинного не отличить: как приготовить дома ванильный сахар

Лайфхак спасет в ситуации, когда в десерт надо немедленно добавить ванильный сахар, а дома его нет.

Чем заменить ванильный сахар из магазина / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Из чего состоит ванильный сахар

Как собственноручно сделать ванильный сахар

Ванильный сахар - неотъемлемый ингредиент многих десертов. Но иногда хозяйки забывают купить его в магазине и даже не догадываются, что решить эту проблему можно в домашних условиях.

Главред узнал, как приготовить ванильный сахар из двух ингредиентов. Об этом в TikTok reeixit рассказала украинский блогер Галина Дума.

Что нужно для приготовления ванильного сахара

На самом деле ванильный сахар по-домашнему состоит всего из двух ингредиентов - обычного сахара и ванилина. Размешивать их надо в пропорции 1 килограмм сахара на 2 пачки ванилина по 2 грамма каждая.

После тщательного перемешивания ванильный сахар надо хранить в плотно закрытой банке. Блогер утверждает, что на вкус и запах он ничем не будет отличаться от магазинного.

О персоне: Галина Дума Галина Дума - украинский блогер под ником reeixit, которая делится в соцсетях рецептами различных блюд, а также кулинарными лайфхаками. В TikTok за страницей Галины следят более 13 тысяч пользователей.

