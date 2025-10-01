От магазинного не отличить: как приготовить дома ванильный сахар

Вы узнаете:
- Из чего состоит ванильный сахар
- Как собственноручно сделать ванильный сахар
Ванильный сахар - неотъемлемый ингредиент многих десертов. Но иногда хозяйки забывают купить его в магазине и даже не догадываются, что решить эту проблему можно в домашних условиях.
Главред узнал, как приготовить ванильный сахар из двух ингредиентов. Об этом в TikTok reeixit рассказала украинский блогер Галина Дума.
Что нужно для приготовления ванильного сахара
На самом деле ванильный сахар по-домашнему состоит всего из двух ингредиентов - обычного сахара и ванилина. Размешивать их надо в пропорции 1 килограмм сахара на 2 пачки ванилина по 2 грамма каждая.
После тщательного перемешивания ванильный сахар надо хранить в плотно закрытой банке. Блогер утверждает, что на вкус и запах он ничем не будет отличаться от магазинного.
Смотрите видео о том, как приготовить ванильный сахар:
@insta_reeixit Ванильный сахар собственноручно ? Пригодится такой лайфхак хозяйкам которые часто пекут выпечку, или просто любят добавлять ванильный сахар в оладьи/наливники или любые десерты ...?. ? И это кстати гораздо экономнее чем покупать ванильный сахар в отдельных пачечках? ?На 1 кг сахара 2 пачки ванилина от @priano_duhmiano Все тщательно перемешиваем, и храним в плотно закрытой банке. Кому-то было полезно ? #reeixit#ванильныйсахар#кухнялайфхаки♬ оригинальный звук - Галина Дума
