Блеск без химии – кран засияет: хитрый способ быстрой очистки за копейки

Специалисты по уборке советуют простой и экологичный способ

Всё, что нужно, — это обычный белый уксус

Поддерживать чистоту в раковине или умывальнике важно не только ради аккуратного внешнего вида, но и для защиты здоровья всей семьи.

Специалисты по уборке советуют простой и экологичный способ вернуть раковине блеск — без агрессивных или токсичных химикатов. Всё, что нужно, — это обычный белый уксус, пишет Express.

Это натуральное средство эффективно борется с микробами, налётом и грязью. Уксус можно применять для очистки самых разных поверхностей: от нержавеющей стали до пластика и керамики. Просто налейте его прямо на поверхность и аккуратно потрите мягкой тряпкой.

Для более стойких загрязнений можно дополнительно использовать пищевую соду — она усилит очищающее действие уксуса. А если ваша раковина из нержавейки — после чистки протрите её каплей оливкового масла: это не только придаст блеск, но и обеспечит защиту от новых загрязнений.

Композитные раковины тоже хорошо реагируют на этот дуэт — уксус и сода помогут поддерживать их в идеальном состоянии. А чтобы сохранить изначальный блеск, можно время от времени использовать специальные средства для композитных поверхностей.

Преимущества такого подхода очевидны:

Уксус — полностью натуральный и безопасный

Не вредит здоровью и окружающей среде

Доступен и наверняка уже есть у вас на кухне

Такой способ — отличная альтернатива химии и отличный помощник в регулярной уборке.

Эффективное средство очистки: советы экспертов

Один обычный лимон — всё, что нужно, чтобы вернуть смесителю первоначальный блеск. Благодаря высокой концентрации лимонной кислоты, фрукт отлично справляется с удалением известкового налёта и водных пятен.

Лимонный сок бережно очищает металлические поверхности, не повреждая их, а результат — кран сияет, словно только что из магазина. Такой способ безопасен, экологичен и не требует использования химии.

