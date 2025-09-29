StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Блеск без химии – кран засияет: хитрый способ быстрой очистки за копейки

Алексей Тесля
29 сентября 2025, 20:17
41
Одно натуральное средство эффективно борется с микробами, налётом и грязью.
Как отчистить кран / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Специалисты по уборке советуют простой и экологичный способ
  • Всё, что нужно, — это обычный белый уксус

Поддерживать чистоту в раковине или умывальнике важно не только ради аккуратного внешнего вида, но и для защиты здоровья всей семьи.

Специалисты по уборке советуют простой и экологичный способ вернуть раковине блеск — без агрессивных или токсичных химикатов. Всё, что нужно, — это обычный белый уксус, пишет Express.

видео дня

Это натуральное средство эффективно борется с микробами, налётом и грязью. Уксус можно применять для очистки самых разных поверхностей: от нержавеющей стали до пластика и керамики. Просто налейте его прямо на поверхность и аккуратно потрите мягкой тряпкой.

Для более стойких загрязнений можно дополнительно использовать пищевую соду — она усилит очищающее действие уксуса. А если ваша раковина из нержавейки — после чистки протрите её каплей оливкового масла: это не только придаст блеск, но и обеспечит защиту от новых загрязнений.

Универсальное чистящее средство своими руками
/ Инфографика Главред

Композитные раковины тоже хорошо реагируют на этот дуэт — уксус и сода помогут поддерживать их в идеальном состоянии. А чтобы сохранить изначальный блеск, можно время от времени использовать специальные средства для композитных поверхностей.

Преимущества такого подхода очевидны:

  • Уксус — полностью натуральный и безопасный
  • Не вредит здоровью и окружающей среде
  • Доступен и наверняка уже есть у вас на кухне
  • Такой способ — отличная альтернатива химии и отличный помощник в регулярной уборке.

Эффективное средство очистки: советы экспертов

Один обычный лимон — всё, что нужно, чтобы вернуть смесителю первоначальный блеск. Благодаря высокой концентрации лимонной кислоты, фрукт отлично справляется с удалением известкового налёта и водных пятен.

Лимонный сок бережно очищает металлические поверхности, не повреждая их, а результат — кран сияет, словно только что из магазина. Такой способ безопасен, экологичен и не требует использования химии.

Смотрите видео - как отчистить кран:

Ранее сообщалось о том, что известковый налет исчезнет мгновенно, если натереть кран продуктом из холодильника. Известковый налет можно убрать из кранов всего за 5 минут.

Напомним, ранее Главред писал о том, как защитить кран от накипи. С накипью нелегко справиться, если не знать простого и эффективного лайфхака.

