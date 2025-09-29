Блеск без химии – кран засияет: хитрый способ быстрой очистки за копейки

Вы узнаете:
- Специалисты по уборке советуют простой и экологичный способ
- Всё, что нужно, — это обычный белый уксус
Поддерживать чистоту в раковине или умывальнике важно не только ради аккуратного внешнего вида, но и для защиты здоровья всей семьи.
Специалисты по уборке советуют простой и экологичный способ вернуть раковине блеск — без агрессивных или токсичных химикатов. Всё, что нужно, — это обычный белый уксус, пишет Express.
Это натуральное средство эффективно борется с микробами, налётом и грязью. Уксус можно применять для очистки самых разных поверхностей: от нержавеющей стали до пластика и керамики. Просто налейте его прямо на поверхность и аккуратно потрите мягкой тряпкой.
Для более стойких загрязнений можно дополнительно использовать пищевую соду — она усилит очищающее действие уксуса. А если ваша раковина из нержавейки — после чистки протрите её каплей оливкового масла: это не только придаст блеск, но и обеспечит защиту от новых загрязнений.
Композитные раковины тоже хорошо реагируют на этот дуэт — уксус и сода помогут поддерживать их в идеальном состоянии. А чтобы сохранить изначальный блеск, можно время от времени использовать специальные средства для композитных поверхностей.
Преимущества такого подхода очевидны:
- Уксус — полностью натуральный и безопасный
- Не вредит здоровью и окружающей среде
- Доступен и наверняка уже есть у вас на кухне
- Такой способ — отличная альтернатива химии и отличный помощник в регулярной уборке.
Эффективное средство очистки: советы экспертов
Один обычный лимон — всё, что нужно, чтобы вернуть смесителю первоначальный блеск. Благодаря высокой концентрации лимонной кислоты, фрукт отлично справляется с удалением известкового налёта и водных пятен.
Лимонный сок бережно очищает металлические поверхности, не повреждая их, а результат — кран сияет, словно только что из магазина. Такой способ безопасен, экологичен и не требует использования химии.
Смотрите видео - как отчистить кран:
Ранее сообщалось о том, что известковый налет исчезнет мгновенно, если натереть кран продуктом из холодильника. Известковый налет можно убрать из кранов всего за 5 минут.
Напомним, ранее Главред писал о том, как защитить кран от накипи. С накипью нелегко справиться, если не знать простого и эффективного лайфхака.
Читайте также:
- Справится даже ребенок: один предмет за секунды очистит слив от волос
- Без химии и дорогих средств: как очистить швы между плиткой за копейки
- Как очистить казан от сильного нагара: способ, о котором многие не знают
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред